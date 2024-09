Vacina contra a gripe está liberada para toda população a partir desta segunda-feira (23), em Porto Velho

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Porto Velho informa que a partir desta segunda-feira (23) a vacinação contra a gripe estará disponível para todas as pessoas acima de 6 meses de idade. Todas as unidades de saúde da rede municipal de Porto Velho, na área urbana e rural, disponibilizam o imunizante, das 8h às 18h.

Confira os locais e horários de funcionamento das unidades de saúde clicando aqui.

A Campanha de Vacinação Contra a Influenza para os grupos prioritários teve início no começo de setembro em toda a região Norte e segue até o dia 26 de outubro. A antecipação da campanha ocorreu como medida de proteção à saúde da população em virtude do tempo seco e da fumaça causada pelas queimadas.

Agora, com a ampliação da vacinação para todas as pessoas, o objetivo é aumentar a imunidade da população, tendo em vista a chegada da temporada de chuvas, quando se espera um aumento nos casos de gripe.

Porto Velho continua enfrentando problemas com a aridez, estiagem e, sobretudo, com a fumaça. A Semusa orienta a população a tomar certas precauções que podem ajudar a diminuir o surgimento de doenças e enfatiza a relevância da vacinação para todos os moradores.

A secretária da Semusa, Eliana Pasini reforça que a intensificação das ações e de busca ativa tem como meta garantir que mais de 90% dos grupos de risco estejam vacinados até o final da campanha.

"A ampliação da vacinação contra a gripe para todos a partir de 6 meses de idade é fundamental para assegurar a proteção da população contra o vírus da influenza", afirmou Pasini.

GRUPO PRIORITÁRIO

É importante ressaltar que a prioridade de vacinação continua sendo os grupos de risco como pessoas com comorbidade, profissionais de educação, saúde, forças armadas, de segurança e salvamento, que são mais vulneráveis e podem contrair o vírus da gripe com mais facilidade.

“Embora a vacina esteja agora acessível a todos, é essencial que os grupos prioritários continuem a se vacinar, uma vez que estão mais propensos a enfrentar complicações graves. É importante que essa população que se enquadra no grupo prioritário se identifique ao vacinador, assim conseguimos identificar esse público no sistema de informação do Ministério da Saúde e, principalmente, atingir a meta estipulada para essa população específica”, orienta Pasini.

Os grupos prioritários são:

• Idosos com 60 anos ou mais de idade;

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

• Gestantes;

• Puérperas;

• Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade;

• Trabalhador da saúde dos serviços públicos e privados;

• Professores dos ensinos básico e superior;

• Povos indígenas;

• Pessoas em situação de rua;

• Profissionais das forças de segurança e salvamento;

• Profissionais das Forças Armadas.

BUSCA ATIVA

Para garantir que mais de 90% desse público seja imunizado durante a Campanha de Vacinação Contra a Influenza, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), intensificou as ações de busca ativa. As atividades coordenadas pela Divisão de Imunização da Semusa reforçam a importância da vacina, especialmente para reduzir a transmissão do vírus da gripe.

As equipes se deslocam até os domicílios onde tem acamados ou pessoas com dificuldade locomoção, em abrigos e instituições de longa permanência de idosos e crianças nas escolas públicas.