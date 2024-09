Produtores do setor chacareiro de Porto Velho são contemplados com entrega de calcário pelo governo de Rondônia

O governo de Rondônia segue com ações de entrega de calcário nas regiões do estado. No município de Porto Velho, produtores do setor chacareiro foram contemplados com 90 toneladas de calcário na quinta-feira (19). A ação faz parte do Mais Produção/Calcário, programa gerenciado pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).

A ação tem sido cada vez mais fortalecida pelo estado, resultando em mais de 13.500 toneladas de calcário entregues de janeiro a agosto deste ano. Conforme o titular da Seagri, Luiz Paulo, a distribuição de calcário vem se mostrando como braço forte aos pequenos produtores. “Certamente mais uma estratégia assertiva do governo de Rondônia, que vem agregando com o homem do campo, a fim de melhorar cada vez mais a qualidade da produção. O frete gratuito, que é disponibilizado pelo governo, atende de forma significativa, tanto aos produtores da pecuária leiteira quanto os da agricultura”, pontuou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a entrega do calcário reafirma o empenho do governo do estado em fortalecer a produção da agricultura familiar. “Quem ganha é o produtor rural que depende do produto para produzir mais. Rondônia é o estado da agricultura familiar; apoiar quem coloca comida na mesa e fazer com que o pequeno produtor cresça, ainda mais, são metas do estado”, salientou.

PRODUTORES ASSISTIDOS

O produtor, Ezequiel Antunes de Castro, da Associação Boa Safra, foi um dos contemplados e destacou a importância de receber o insumo para a sua produção. “Sem calcário, é inviável produzir. O governo tem se preocupado com isso, beneficiando a nós produtores com calcário, que é o princípio ativo para fazermos a correção do solo. É muito boa essa iniciativa do estado de Rondônia em beneficiar os pequenos produtores da agricultura familiar, que é o que fomenta nossa cidade. Através do pequeno é que dá a alta produção de hortifrutigranjeiro. É uma oportunidade para nós”, afirmou.