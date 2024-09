Euma Tourinho diz que administrador distrital será escolhido pelos moradores das regiões, por meio de eleição

“Não adianta eu como prefeita indicar um líder para ser administrador e ele ficar defendendo os interesses do prefeito ao invés dos moradores. Por isso vou ter sim o cargo de administrador distrital, mas a escolha vai ser feita através de eleição pelos próprios moradores”, disse a candidata a prefeita de Porto Velho, juíza Euma Tourinho ao visitar os distritos da Ponta do Abunã, no último final de semana.

A candidata esteve conversando com moradores, com comerciantes, representantes de associações, entre outras lideranças comunitárias dos distritos de Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre do Abunã e Rio Pardo. “O que vi foi descaso e abandono. A saúde está péssima, não tem atendimento. A segurança pública, não existe. Infraestrutura também deixa muito a desejar”, disse.

Ao conversar com moradores dos distritos, a juíza Euma Tourinho, explicou sobre o projeto Saúde Mais Perto de Você, que vai resolver a situação de abandono de moradores distritais, que precisam de atendimento. “Conversei com uma comerciante, que teve que fazer um empréstimo bancário para poder fazer tratamento em Porto Velho. São dois problemas: falta de atendimento local e falta de transporte”,, disse a candidata a prefeita, explicando que isso será resolvido com o Saúde Mais Perto de Casa, devidamente registrado dentro do Plano de Governo da Juíza Euma Tourinho. “Teremos atendimento itinerante com profissionais da saúde, que irão em locais de difícil acesso, assim como teremos veículos para o deslocamento de pacientes para tratamento”, finalizou.