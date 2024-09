Comunidades ribeirinhas recebem entrega de água; saiba como ajudar

Para combater os impactos da severa estiagem que Porto Velho atravessa, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil, em uma ação em conjunta com a Secretaria Municipal de Integração e Desenvolvimento Distrital (SMD), está fazendo a entrega de água potável e hipoclorito de sódio para as comunidades ribeirinhas que mais sofrem com a escassez de água.

Seguindo o cronograma de entrega, que começou no dia 31 de agosto, nesta semana a Defesa Civil prossegue com a distribuição de água para cada família do Médio e Baixo Madeira, nas comunidades de São Miguel, Silveira, Mutuns, Pau Dárco, Bom Jardim, Aliança e Itacoã.

As comunidades de São Miguel e Silveira receberam água e hipoclorito de sódio na quarta-feira (18). Já na quinta-feira (19), a entrega foi feita para os moradores de Mutuns, localidade da margem esquerda do Médio Madeira. Nesta sexta-feira (20), dando continuidade ao cronograma, a Defesa Civil segue com a distribuição em Aliança e Itacoã.

“Nós vivemos uma estiagem em 2023 e os prognósticos apontavam que 2024 seria semelhante ou até mais intenso, e ao longo dos meses isso foi se consolidando. A realidade hoje é que 2024 já supera a seca de 2023 que seria histórica, o que ocasionou a seca de diversos poços artesianos, pequenas nascentes e riachos. Isso dificultou para as famílias terem acesso à água potável, própria para consumo”, informa o coordenador da Defesa Civil, Elias Ribeiro.

Moradores destas localidades precisam caminhar longas distâncias para ter acesso à água

Serão distribuídos mais de 15 mil fardos de água potável para 433 famílias por três meses. O município também contou com a doação de 2.700 fardos de água pela Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (SEAS).



O cronograma de distribuição está sendo realizado em três etapas para que todas as famílias possam receber as doações em setembro, em outubro e outra em novembro, uma vez que o quantitativo de água é suficiente para 30 dias.

COMO AJUDAR

A população pode contribuir com a doação de água mineral para a população ribeirinha atingida pela crise hídrica.

As doações devem ser entregues no posto de arrecadação que fica na avenida Pinheiro Machado, nº 1.718, bairro São Cristóvão, das 8h às 14h.