Oficinas do “Ela Pode” no Distrito de São Carlos acontecerão na Escola Municipal Henrique Dias

A terceira edição do “Ela Pode” acontece esta semana, de terça a quinta-feira (24 a 26), das 8h às 12h e das 14h às 18h, nos dois primeiros dias, e das 8h às 12h no terceiro dia, no Distrito de São Carlos, no baixo Madeira. O evento teve uma mudança do local a ser realizado, sendo agora definida a Escola Municipal Henrique Dias, localizada na rua Padre Chiquinho, 196.

O “Ela Pode” é uma capacitação gratuita composta por dez oficinas de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, oferecida para mulheres empreendedoras ou em busca de colocação no mercado de trabalho.