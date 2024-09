Implantação de hortas agroecológicas fortalece produção sustentável alimentar em comunidades indígenas

Com o propósito de promover o incentivo à produção sustentável e segurança alimentar em comunidades indígenas, o governo de Rondônia desenvolve a implantação de hortas comunitárias agroecológicas nessas comunidades, como é o caso da comunidade Caracol, da etnia Karitiana, localizada a 80 quilômetros de Porto Velho.

O projeto em andamento, desenvolvido por meio da Secretaria de Estado da Agricultura da Agricultura (Seagri), contempla várias ações de incentivo à produção sustentável e segurança alimentar em terras indígenas. Uma delas é a ação de implantação de hortas comunitárias agroecológicas.

De acordo com o coordenador da Agricultura Familiar, Eduardo Seti, os trabalhos na comunidade de Caracol iniciaram no segundo semestre de 2023. Cerca de 10 famílias vivem na aldeia e praticam o cultivo de forma sustentável. “Os indígenas cultivam diferentes hortaliças, totalmente orgânicas, e contam ainda com o suporte técnico da equipe da Seagri. A horta possui uma área de 365 metros quadrados. O local dispõe de cinco canteiros, contendo cebolinha, coentro, alface, couve, rúcula, abóbora, pepino e quiabo”, explicou.

O secretário da Seagri, Luiz Paulo, destacou a satisfação de receber em mãos algumas das produções desenvolvidas na localidade, da etnia Karitiana. “Isso deixa claro o empenho do governo de Rondônia, por meio da Seagri, em investir e incentivar a produção sustentável aos povos indígenas do estado. Com a iniciativa, as famílias indígenas tendem a prosperar cada vez mais, através das próprias produções, garantindo assim, a segurança alimentar e agregando valor aos produtos.”

EXPANSÃO

Projeto contempla várias ações de incentivo

Em mais uma iniciativa do governo de Rondônia em promover a cultura agrícola com sustentabilidade nas comunidades indígenas, as aldeias Gavião e Arara, em Ji-Paraná, região do Central do estado, também foram contempladas com a implantação de hortas comunitárias agroecológicas. Outro projeto que está em andamento, e que garante aquecer ainda mais a produção, é a prática da psicultura das aldeias, entre outras ações em construção voltadas ao incentivo de produção sustentável.

FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO

O governo de Rondônia tem investido cada vez mais no fortalecimento da produção dos trabalhos agrícolas indígenas. O exemplo prático dessa atuação é a instituição do Programa de Aquisição de Alimentos Indígena (PAA-Indígena) do governo federal, sob gerenciamento do governo estadual, por meio da Seagri, beneficiando produtores rurais indígenas, com a aquisição de alimentos em comunidades rurais do estado. A aplicação do recurso irá proporcionar fortalecimento das comunidades indígenas, através da geração de renda, segurança alimentar e combatendo o êxodo rural indígena.