Dia D pela Inclusão de Pessoas com Deficiência (PcD) no mercado de trabalho será na próxima terça-feira (24)

O Ministério do Trabalho/Superintendência Regional do Trabalho e Emprego realiza na próxima terça-feira (24) o “Dia D” pela Inclusão de Pessoas com Deficiência (PcD) no mercado de trabalho. O local será a sede do Sine Municipal, à rua General Osório, nº 81, Centro, no horário das 8h às 17h.

O objetivo é promover a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, além de oferecer capacitação profissional, visando facilitar o contato com empresas e instituições que valorizam a diversidade e a inclusão.

Na ocasião, serão realizados cadastro no Sine Municipal, atualização de dados dos trabalhadores com deficiência, cadastro no Sine de empresas que ofertaram vagas para PcD e reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além de atualização de dados das pessoas com deficiência já cadastradas no CadÚnico, entre outros.

Para assegurar e viabilizar a participação de todos os interessados, será disponibilizado um intérprete de Libras e Sala Kids para as crianças das mães atípicas que não têm com quem deixá-las em casa.

O evento é organizado pelo Ministério do Trabalho/Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e contará com a parceria da Semtran, Semdestur, Conselho Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiência, Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Instituto Federal de Rondônia (Ifro), Universidade Federal de Rondônia (Unir), Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Rondônia (SRTE/RO) e Ministério Público de Rondônia (MPRO).

Um dos serviços será a atualização dos cartões de transporte ComCard

OUTROS SERVIÇOS

Expedição da carteira para pessoas com autismo;

Atualização de ComCard (cartões de transporte);

Atualização dos dados das pessoas com deficiência já cadastradas no sistema do ComCard;

Realização de Novos Registros de ComCard;

Suporte e orientação para novos registros de pessoas com deficiência que ainda não possuem o ComCard;

Emissão de Carteira da Pessoa com Deficiência;

Emissão de Credencial de Estacionamento para idosos e PcD;

Abertura de conta Gov.br e desbloqueio;

Emissão da Carteira de Trabalho Digital;

Requerimento do Seguro Desemprego;

Informações sobre Abono Salarial;

Consulta de Benefícios Previdenciários: atualizar dados e consulta de benefícios;

Simulação e pedido de aposentadoria;

Emissão da Certidão de tempo de contribuição;

Pedido de Salário Maternidade, Pensão por Morte, Auxílio Doença e Auxílio Reclusão;

Realização de consultas médicas para fins de elaboração de laudos ou solicitações de exames complementares para caracterização da deficiência.