Na Semana Nacional do Trânsito, Detran-RO realiza ações educativas com estudantes

Como parte das ações alusivas à Semana Nacional do Trânsito (SNT), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) organizou nesta sexta-feira (20), um ambiente educativo na quadra da Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Brasília, em Porto Velho. O espaço contou com uma pista automotiva, jogos, atividades lúdicas e apresentações teatrais, com o objetivo de proporcionar aos estudantes de diversas escolas; orientações sobre comportamentos seguros no trânsito. O Pelotão Mirim do 4º Batalhão da Polícia Militar de Humaitá (AM) participou das atividades, e também fez apresentações às autoridades do Detran-RO. Durante a Semana Nacional do Trânsito, outras escolas também receberão as ações.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, levar a educação de trânsito para os estudantes é a melhor estratégia para construir um trânsito seguro para todos. “Além de praticarem atitudes que respeitam a vida, os alunos também são multiplicadores da informação, sensibilizando os adultos sobre a importância do respeito às leis de trânsito”, salientou.

Acompanhada por 70 crianças, a sargento Creusa Chaves, explicou que o “Pelotão Mirim” é um projeto de prevenção da Polícia Militar do Amazonas, no qual estudantes de 8 a 14 anos participam de atividades como reforço escolar, aulas de música e palestras de diversos segmentos, incluindo a educação para o trânsito. “É a segunda vez que somos atendidos pela equipe da Escola Pública de Trânsito (EPTran), e sabemos que é importante conscientizar as crianças, que já fazem parte do trânsito, sendo elas os agentes de mudança no comportamento dos pais.”

Através de jogos e brincadeiras, estudantes aprendem sobre segurança no trânsito

A aluna Isabele Oliveira, de 15 anos, disse que a experiência de receber orientações sobre educação no trânsito por meio de jogos e brincadeiras, é muito divertida. “É uma oportunidade única poder participar desses eventos, principalmente sobre conscientização do trânsito. É importante que crianças e adolescentes em formação aprendam desde cedo a ter educação no trânsito e essa conscientização”, destacou.

Já o aluno Luca Tonny Silva Cruz, de 10 anos, falou sobre a necessidade de as pessoas conhecerem as regras de trânsito para se prevenirem, evitando que algo ruim aconteça.

O diretor-geral adjunto do Detran-RO, Helberth Aldimas Ferreira, destacou que as ações da Autarquia têm o propósito de reduzir o número de vítimas no trânsito. “Queremos diminuir ao ponto de não haver mais mortes, porque todas as vidas são valiosas. Educar estudantes com esse propósito é o caminho para não perder nenhuma vida.”