Jair Bolsonaro confirma comício em apoio a Mariana Carvalho, a candidata da direita na capital

O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a realização de um comício em apoio à candidatura de Mariana Carvalho a prefeita de Porto Velho, na próxima quinta-feira (26), às 17h, na avenida Santos Dumont, nas proximidades do Espaço Alternativo. O evento vai reunir as lideranças da direita, que estão no palanque da candidata na disputa pela prefeitura da capital.

“Muito feliz com a confirmação deste grande ato político com a presença do nosso sempre presidente Bolsonaro, que tive a honra de integrar a sua bancada de apoio, quando fui deputada federal. É um evento que reúne a direita da capital, reafirmando que sou a candidata da direita em Porto Velho e conto com o PL na nossa chapa, que indicou o vice-prefeito, o Pastor Valcenir”, destacou Mariana.

O Pastor Valcenir também ressaltou a importância da presença do ex-presidente, na reta final de campanha. “Rondônia tem uma maioria que se identifica com a direita e a vinda do Bolsonaro para manifestar seu apoio público à candidatura da Mariana Carvalho, que representa essa grande composição de partidos da direita, reforça ainda mais essa aliança em prol de Porto Velho”.

No grupo político que dá sustentação à candidatura de Mariana Carvalho, o PL de Bolsonaro, presidido em Rondônia pelo senador Marcos Rogério, além de indicar o vice-prefeito, também conta uma grande nominata de vereadores e de lideranças integradas na campanha.