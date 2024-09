Semana do Auditor traz discussão sobre a importância do Fisco para a garantia de justiça fiscal e o crescimento do estado

As atividades de tributação, arrecadação e fiscalização são, reconhecidamente, essenciais ao funcionamento do Estado. Nesse contexto, surge o auditor fiscal, profissional que faz o elo entre o aproveitamento da riqueza socialmente produzida e a concretização dos benefícios e melhorias sociais por parte do Estado.

Em alusão ao Dia do Auditor Fiscal, celebrado no dia 21 de setembro e instituído no Brasil desde 2009, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), participou nesta quinta-feira, 19, da abertura da 12ª Semana do Auditor.

Solenidade marcou abertura da Semana do Auditor, alusiva ao Dia do Auditor Fiscal. Foto: José Henrique/Sefaz

O evento é uma realização do Sindicato do Fisco Estadual (Sindifisco) e se estende até sexta, 20, reunindo autoridades de Estado, juristas, representantes da categoria de classe, servidores públicos e acadêmicos, além de convidados painelistas de outros estados.

Com a temática O Fisco é fundamental para a garantia de justiça fiscal e crescimento do estado, a intenção é destacar a importância do trabalho desenvolvido pelo auditor fiscal, atribuído por lei, na captação dos recursos necessários à implementação das políticas públicas nas áreas da saúde, educação, segurança, transporte, infraestrutura etc, priorizando os direitos sociais fundamentais e a dignidade da pessoa humana.

Presidente do sindicato dos auditores fiscais do Acre destaca que o evento aborda matérias atinentes à carreira e à atualidade. Foto: José Henrique/Sefaz

“Temos painelistas do Fisco do Piauí, de São Paulo, que vão abordar questões referentes à reforma tributária. Os demais falam sobre trabalho remoto, saúde mental e assédio público. Estamos tratando sobre várias matérias atinentes à carreira, o momento em que estamos vivendo”, disse o presidente do Sindifisco, Nicolas Aurélio Lima.

Durante a solenidade, o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, destacou que o auditor fiscal é um profissional indispensável ao funcionamento do Estado pelo trabalho que desenvolve, viabilizando os recursos estatais necessários ao atendimento aos anseios sociais e qualidade de vida da população.

Secretário da Fazenda ressaltou a importância do profissional para o funcionamento do Estado. Foto: José Henrique/Sefaz

“O trabalho do auditor fiscal não se resume apenas à fiscalização. Ele é essencial ao funcionamento da máquina pública, uma vez que é a única carreira que gera receita ao Estado. Na gestão do governador Gladson Cameli, entendemos que só faremos uma Sefaz forte se os auditores puderem ser ouvidos e, enquanto estivermos na gestão, vocês serão ouvidos”, disse Freitas.

A cerimonia contou ainda com a presença do subchefe da Casa Civil para Assuntos Jurídicos, Cristovam Pontes de Moura; do presidente da Associação dos Auditores da Receita Estadual do Acre (Asfit), João Tadeu de Moura; além da advogada e representante da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), Carol Sena, no dispositivo de honra.

