Ieda Chaves mobiliza a campanha "Água é Vida" para aliviar a crise hídrica em Porto Velho

Diante da grave crise hídrica que atinge Porto Velho e regiões vizinhas, e a fim de mitigar seus impactos, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) lançou, nesta quinta-feira (19), a campanha “Água é Vida”. A iniciativa mobiliza a população à doação de água e/ou recursos financeiros, com o objetivo de atender as comunidades do Baixo e Médio Madeira, consideradas as regiões mais afetadas pela seca.

De acordo com o vídeo institucional divulgado nas redes sociais, o local para entrega das doações é na Avenida Sete de Setembro, 2243 – Nossa Senhora das Graças (Escritório Parlamentar), de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. As pessoas também podem contribuir por meio da chave PIX [email protected], criada exclusivamente para a ação solidária.

“Estamos vivendo uma das maiores secas da nossa história. Rios, lagos estão secando e, até a floresta amazônica está morrendo, deixando muitas famílias em situação crítica. Precisamos do básico para sobreviver: água. O objetivo desta campanha é promover a coleta e distribuição de água potável para as comunidades necessitadas ou em situação de escassez. Estaremos coletando água potável, seja em garrafas ou galões, para distribuição”, observou Ieda Chaves.

Primeiras ações

A parlamentar informou ainda que a Defesa Civil Municipal de Porto Velho já distribuiu mais de seis mil litros de água potável, em virtude de poços que secaram, além de hipoclorito de sódio nas comunidades. O Governo de Rondônia também tem feito sua parte, com a entrega de 32.400 litros, na última semana, aos moradores de comunidades no entorno do Rio Madeira.

Dados

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (SGB), a seca no Rio Madeira (Porto Velho) atingiu 41 centímetros de água em 14 de setembro de 2024, já superando a menor marca registrada em 2023, quando o rio atingiu 1,10 metro. A estiagem severa é causada por uma combinação de fatores, como chuvas abaixo da média, aquecimento do Oceano Atlântico Norte e características do El Niño. Com isso, de acordo com as interferências, não há previsão de chuvas na Amazônia.

Parceria

Para facilitar o sucesso do movimento, houve parceria com a Minalinda, que está no mercado há quase 15 anos. De acordo com o proprietário da empresa, Clemildo Freire, é fundamental esse tipo de parceria em benefício da população que tanto precisa. “Pode contar comigo, gosto do jeito sério de trabalho da deputada Ieda Chaves. Disponibilizamos uma conta sem movimentação para que fique fácil detectar todo o recurso que venha a ser depositado lá”. A empresa oferece, ainda, como contribuição, descontos nos fardos de água.

Apelo

“Se você puder colaborar, ajude. Muitas pessoas estão em extrema necessidade. Faça sua doação e vamos juntos levar a vida àqueles que que estão precisando. Estou contando com você”, concluiu Ieda Chaves.