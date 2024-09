Defesa Civil de Porto Velho alerta sobre efeitos nocivos da fumaça e orienta sobre prevenção a queimadas

A Defesa Civil Municipal de Porto Velho faz um alerta importante sobre os riscos à saúde causados pela fumaça das queimadas, situação crítica atual no município. A fumaça proveniente da queima de resíduos florestais e vegetação pode agravar problemas respiratórios, principalmente em crianças, idosos e pessoas com doenças preexistentes, como asma, bronquite e rinite.

A exposição prolongada à fumaça pode causar irritação nos olhos, nariz e garganta, além de aumentar a sensação de cansaço, dores de cabeça e dificuldade para respirar. Em casos mais graves, a inalação contínua pode levar a quadros de infecção pulmonar. Por isso, é fundamental adotar medidas preventivas.

A Defesa Civil recomenda algumas precauções para reduzir os impactos da fumaça na saúde:

-Evite a exposição ao ar livre, especialmente em horários de maior concentração de fumaça.

-Mantenha portas e janelas fechadas para impedir que a fumaça entre em ambientes internos.

-Use máscaras de proteção em locais onde a concentração de fumaça for muito alta.

-Mantenha-se hidratado, bebendo bastante água, e utilize soro fisiológico para lubrificar os olhos e vias nasais.

-Pessoas com doenças respiratórias devem seguir rigorosamente as recomendações médicas e estar atentas ao uso de medicações.

PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS

A Defesa Civil reforça também a importância da conscientização e do combate às queimadas ilegais. Elas são uma das principais causas da fumaça que afeta a qualidade do ar e geram prejuízos ao meio ambiente.

Para prevenir incêndios e queimadas, siga as orientações como não colocar fogo em lixo ou terrenos baldios; Denuncie qualquer atividade suspeita de queimadas pelo telefone da Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193) e mantenha terrenos limpos e livres de material inflamável.

Ao adotar essas práticas, é possível minimizar os riscos à saúde e colaborar para a preservação do meio ambiente.