Servidores e público em geral são convidados a participarem de live sobre saúde mental nesta terça-feira (17)

A Coordenadoria de Saúde Ocupacional da SEMAD, através da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento de Projetos em Saúde, convida todos os servidores municipais para nesta terça-feira (17) participarem da live com o tema “A importância do autocuidado na saúde mental" sobre saúde mental voltada aos servidores e público em geral dentro da campanha Setembro Amarelo.

Será apresentada a importância do autocuidado e como ele impacta na qualidade de vida.

A transmissão começa a partir das 19h (horário de Porto Velho), através do link: youtu.be/YYOFWF5JP9k .

Dentre os assuntos que serão abordados durante a live, estão:

- A importância do autocuidado em diferentes áreas: física, emocional, social e espiritual;

- Práticas de autocuidado simples que podem melhorar o bem-estar, como sono, alimentação e manejo do estresse;

- Como reconhecer sinais de sofrimento mental e quando buscar ajuda profissional;

- Os desafios do mundo moderno e como eles impactam nossa saúde mental.