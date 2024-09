Ponta do Abunã abraça campanha de Mariana Carvalho à prefeitura de Porto Velho

Durante agenda de campanha pela região da Ponta do Abunã, nos últimos dias, a candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho, comemorou as adesões e manifestações de apoio que têm recebido, durante os atos políticos que realiza em conjunto com os candidatos a vereador que estão apoiando o seu nome.

"É importante dialogar, ouvir as demandas e saber as necessidades de cada localidade, pois em cada uma tem demandas diferentes. Estamos sempre levando uma mensagem de otimismo e com propostas claras, olhando nos olhos das pessoas e assumindo o compromisso de trabalhar para Porto Velho seguir avançando”, destacou a candidata.

Nas caminhadas e reuniões nos distritos de Vista Alegre do Abunã, Abunã, Extrema de Rondônia e Nova Califórnia, localizados na região da Ponta do Abunã, Mariana Carvalho teve grande receptividade. Ela passou ainda por Rio Pardo, União Bandeirante e Jaci-Paraná. “Temos o apoio de nossos candidatos a vereador e de lideranças, mas a população tem manifestado o seu apoio, de forma espontânea, o que nos alegra muito e nos dá ainda mais forças para seguirmos nessa caminhada”.

Para a candidata, o corpo a corpo com eleitores é fundamental na campanha. "A melhor forma de percebermos que a nossa campanha está no rumo certo é como as pessoas nos recebem. E em todos os lugares, o povo tem nos recebido com muito carinho e manifestado sua adesão ao projeto que vai dar continuidade ao processo de crescimento da nossa capital”.