Em reunião com representantes do Sindicatos dos Professores, Juíza Euma Tourinho firma compromisso de melhorias no setor

A candidata a prefeita de Porto Velho, juíza Euma Tourinho, do PMDB, com o número 15, recebeu na última semana representantes do Sinprof- Sindicato dos Professores no Estado de Rondônia, onde na oportunidade recebeu do presidente interino Joelson Chaves de Queiroz, uma carta de compromisso da categoria.

“Não vou prometer resolver os pedidos referentes a carta de compromisso, mas firmo meu compromisso de melhorar a qualidade do ensino municipal tanto dos alunos, quanto dos profissionais da Educação”, disse a juíza sugerindo quando for prefeita a partir de janeiro, criar uma comissão com demais sindicatos para saber onde pode avançar no setor.

O presidente interino do Sinprof disse que a candidata se mostrou conhecedora das dificuldades da educação. “A candidata juíza Euma Tourinho apresentou suas propostas do Plano de Governo dela, o que demonstrou conhecimento no setor da Educação. Pedimos para ela uma gestão democrática, onde o Sindicato também possa participar com o engrandecimento da Educação e valorização do profissional”, finalizou Joelson Chaves de Queiroz.