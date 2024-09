Abertura de atividades alusivas ao Setembro Amarelo é realizada no Centro Psicossocial Madeira-Mamoré

Com o objetivo de promover a saúde mental e o envolvimento dos pacientes do Centro Psicossocial Madeira-Mamoré (Caps II) em oficinas terapêuticas, o governo de Rondônia realizou a abertura do cronograma das atividades que vão acontecer na unidade durante todo o mês. O evento, em alusão ao mês de prevenção ao suicídio “Setembro Amarelo”, aconteceu na última semana, em Porto Velho.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, ressaltou a importância da campanha para a unidade e a população. “É de extrema relevância realizar essas atividades e eventos em alusão ao Setembro Amarelo, não somente enfatizando a importância do mês, e sim, o trabalho e os cuidados contínuos que são realizados, e informar à população sobre como pode buscar ajuda.”

Segundo a diretora da unidade, Janaína Quintanilha, todas as atividades são direcionadas aos pacientes que já realizam acompanhamento no Caps. “Esses momentos vão além de terapias, os pacientes podem encontrar apoio e conforto,” destacou.

O paciente Rodrigo Alves, de 30 anos, destacou sensação de participar dos eventos da campanha. “Não consigo vir com muita frequência, mas nas oficinas eu consigo me sentir bem ao participar e ser ouvido.”

PROGRAMAÇÃO

A unidade Caps realiza um cronograma com rodas de conversas e oficinas de musicoterapia, cinema (Pipocaps) com filmes terapêuticos, atividades de expressão corporal, oficina de autocuidado para mulheres, oficina de artes e yoga.

SERVIÇO

Com relação aos serviços, a diretora do Caps Madeira-Mamoré explicou que, como são atendimentos de alta complexidade, nos casos de transtorno mental grave, o público do Caps II precisa vir encaminhado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), pois necessitam de avaliação médica inicial de um clínico geral.

ATENDIMENTO

O Caps Madeira-Mamoré fica localizado na Rua Elias Gorayeb n° 2.576, no Bairro São Cristóvão, na Capital. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.