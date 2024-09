Mariana Carvalho defende alfabetização completa de todas as crianças na 1ª série do ensino fundamental

A candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho, assumiu o compromisso de garantir que todas as crianças em idade escolar estejam na sala de aula e sejam alfabetizadas até o final da 1ª série do ensino fundamental. Mariana enfatiza a necessidade de combater a evasão escolar e aprimorar os programas educacionais da rede municipal, com o objetivo de alcançar uma alfabetização universal na fase inicial do ensino fundamental.

A proposta inclui o aperfeiçoamento do programa Alfabetiza Porto Velho, que já tem mostrado resultados positivos. Em 2023, 95% das crianças matriculadas no 3º ano do ensino fundamental estavam alfabetizadas na idade correta. Para Mariana, embora os avanços sejam expressivos, o desafio agora é ampliar essa estratégia para que todas as crianças sejam alfabetizadas até o final da 1ª série.

“Houve um avanço significativo na gestão do prefeito Hildon, e nossa meta é ir além. Queremos garantir que cada criança da rede municipal seja plenamente alfabetizada – capaz de ler e escrever – ao final da 1ª série. Esse é um desafio que encaramos com determinação, contando com o apoio dos profissionais da educação e das famílias de Porto Velho”, destacou Mariana.

Para alcançar essa meta, Mariana acredita que é necessário continuar investindo na infraestrutura das escolas, como melhorias na climatização e transporte escolar, além de ampliar a contratação de profissionais da educação. Outras iniciativas incluem o reforço na merenda escolar e a criação de um sistema de premiação para as gestões escolares que apresentarem melhores resultados, incentivando o comprometimento de todos os envolvidos no processo educacional.

Alfabetiza Porto Velho

O programa Alfabetiza Porto Velho foi criado em parceria com o Tribunal de Contas do Estado e tem como principal objetivo garantir a alfabetização das crianças na idade certa. A iniciativa inclui o diagnóstico contínuo dos alunos, formação de professores alfabetizadores, monitoramento sistemático do aprendizado e outras melhorias no sistema de ensino.

“Com uma gestão focada no aprimoramento da educação, vamos continuar transformando a vida das crianças e construindo uma Porto Velho com mais oportunidades desde a primeira alfabetização. A educação é o alicerce do futuro que queremos”, finalizou Mariana.