Vereadora Márcia Socorristas Animais denuncia tentativa de difamação em Porto Velho

A vereadora de Porto Velho, Márcia Socorristas Animais, afirmou recentemente estar passando por uma situação constrangedora e dolorosa, que não deseja para ninguém. Segundo a parlamentar, há uma tentativa deliberada de difamar sua imagem perante a população, em meio a um cenário de disputa acirrada por cadeiras na Câmara Municipal.

Com mais de 10 anos de atuação na causa animal, Márcia destacou que tem feito história na cidade, principalmente no combate aos maus-tratos de animais e na defesa de políticas públicas voltadas para o bem-estar animal. Seu trabalho, que inclui mais de 400 castrações e mais de 2 mil adoções responsáveis, fez com que fosse reconhecida não apenas como uma vereadora, mas como uma verdadeira socorrista.

A relação profunda com os animais, segundo ela, foi crucial em um dos momentos mais difíceis de sua vida, quando enfrentou uma depressão. “Foram os animais que me ajudaram a passar por essa fase”, revelou a vereadora, ressaltando a importância de sua missão.

No entanto, Márcia confessou que o que mais a machuca é a impossibilidade de atender a todos os pedidos de resgate. “O que mais dói na alma é as pessoas que ligam desesperadas e eu preciso dizer não”, desabafou. Muitos cidadãos de Porto Velho, inclusive bombeiros militares, recorrem a ela para interceder em situações de urgência com animais. Um dos casos mais emblemáticos foi o resgate de um cachorro que ficou 30 dias preso em um bueiro, sendo salvo graças à intervenção da vereadora junto ao Corpo de Bombeiros.

Entretanto, seu trabalho incansável também gera questionamentos. Alguns críticos passaram a levantar suspeitas sobre o fato de a vereadora ser vista dirigindo seu próprio carro durante a madrugada. "Trabalho 24 horas por dia, sempre à disposição da população e dos animais", explicou Márcia.

A parlamentar revelou que tem conhecimento de quem está por trás das tentativas de prejudicá-la. Contudo, seu advogado a orientou a não divulgar muitos detalhes por enquanto. Márcia informou que irá ao Ministério Público para prestar esclarecimentos, afirmando que o órgão foi induzido ao erro por uma pessoa mal-intencionada, que tem interesse direto em seu afastamento.

O advogado da vereadora garantiu que não poupará esforços para demonstrar que todas as denúncias feitas contra ela são infundadas. Márcia, por sua vez, reforçou que seu compromisso é com a população de Porto Velho. "Sempre honrei e continuarei honrando o voto de cada um dos meus eleitores", assegurou.

Em meio ao período eleitoral, a vereadora se vê como alvo de uma "grande armação", orquestrada por aqueles que buscam manchar sua reputação e se aproveitar de maneira "covarde e leviana" da situação. Apesar dos ataques, Márcia Socorristas Animais reafirmou seu compromisso de continuar lutando pelos direitos dos animais abandonados e em situação de maus-tratos, prometendo que seu trabalho continuará, independentemente dos obstáculos que apareçam.