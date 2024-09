Mariana Carvalho reforça compromisso com a agricultura familiar e destaca potencial de crescimento do setor

A candidata a prefeita de Porto Velho, Mariana Carvalho, reafirmou seu compromisso de incentivar a produção da agricultura familiar, visando garantir renda aos pequenos produtores e facilitar o acesso a produtos frescos e saudáveis para os consumidores. Durante visita à tradicional Feira do Cai N'água, no domingo (08), Mariana conversou com produtores e moradores, ouvindo demandas e reforçando propostas para o desenvolvimento do setor.

"Temos um cinturão verde nos arredores da capital com produção de verduras, legumes e hortaliças, e o prefeito Hildon Chaves tem dado atenção especial a essas áreas, mas há espaço para expandir. Em parceria com associações rurais, vamos oferecer apoio técnico e criar as condições necessárias para aumentar essa produção, gerando mais renda para os trabalhadores do campo. Grande parte do que consumimos vem da agricultura familiar, e temos potencial para produzir ainda mais”, afirmou Mariana.

A candidata destacou que, sob a gestão do prefeito Hildon Chaves, medidas importantes já foram tomadas para melhorar as condições de produção e escoamento, e essas iniciativas terão continuidade e serão ampliadas em sua futura gestão. "A criação do Centro de Distribuição Municipal, inspirado no modelo do Ceasa, vem para atender uma demanda já identificada pela atual administração e será um passo estratégico para aprimorar a distribuição de produtos da agricultura familiar", pontuou Mariana.

Ela também ressaltou a importância de manter as estradas rurais em boas condições para facilitar o transporte dos produtos. Além disso, Mariana pretende implementar o Selo PVH, que identificará produtos da agricultura familiar de Porto Velho, e o Programa Calcário Familiar, que ajudará na correção do solo, ampliando a produtividade das propriedades.