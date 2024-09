Ieda Chaves indica reforma do Colégio Tiradentes II e cobra segurança pública em Jaci-Paraná

Na busca por atender a uma demanda urgente da comunidade escolar e garantir um ambiente seguro e de qualidade aos alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM II), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou a Indicação nº 7333/2024 ao Governo de Rondônia, com o objetivo de promover a reforma na unidade de ensino localizada no distrito de Jaci-Paraná, distante 90 quilômetros da área urbana de Porto Velho.

Conforme informações do documento, o colégio já tem 10 anos de funcionamento, porém nunca passou por uma reforma significativa, o que compromete a qualidade do espaço físico e a segurança de todos que utilizam as instalações. “O CTPM II desempenha um papel notável na formação de cidadãos e na promoção de valores fundamentais para a sociedade. No entanto, a falta de manutenção adequada ao longo dos anos resultou em uma infraestrutura deficiente que necessita de melhorias”, justificou Ieda Chaves.

Os investimentos propostos pela indicação incluem a reforma hidráulica e elétrica, a ampliação das instalações e a construção de um piso cimentado na área externa para a realização de eventos escolares. “Essas melhorias complementam a formação acadêmica com atividades que contribuem para a saúde e o bem-estar dos estudantes, assegurando um ambiente educacional mais completo e equilibrado”, acrescentou a parlamentar no documento.

Por fim, Ieda Chaves espera que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), atenda à solicitação e destine os recursos necessários para a realização das obras, pois, ainda de acordo com ela, “a implementação das reformas e melhorias solicitadas promoverá um ambiente escolar mais seguro, eficiente e inspirador, refletindo diretamente na qualidade do ensino e na satisfação da comunidade escolar”.

Irvison Carlos

Segurança pública

Além da questão no âmbito educacional, Jaci-Paraná enfrenta um crescente problema com a segurança pública. Diante da ausência de um posto policial na região, a população tem vivenciado um aumento na sensação de insegurança, e por isso Ieda Chaves também apresentou o Requerimento 1329/2024 ao Governo de Rondônia.

O documento solicita informações detalhadas sobre o policiamento ostensivo na área, como a frequência das patrulhas e as ações realizadas para garantir a segurança dos moradores por parte da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).

De acordo com Ieda Chaves, a presença constante de viaturas e policiais é fundamental para inibir a ação de criminosos e garantir uma resposta rápida em casos de emergência. "A presença contínua e eficiente de patrulhas policiais atua como um fator dissuasivo para potenciais infratores e garante uma resposta rápida a situações de emergência. Sem um posto policial local, a importância de um policiamento ostensivo ativo e bem coordenado torna-se ainda mais necessária”, justificou.