Em corpo a corpo na zona Sul, juíza Euma Tourinho fala com moradores de propostas para água tratada na região

No último final de semana, a juíza Euma Tourinho, candidata a prefeita de Porto Velho pelo MDB 15, fez corpo a corpo pela avenida Jatuarana, principal via da zona Sul de Porto Velho, onde fez questão de cumprimentar um por um, moradores que passavam por ali e trabalhadores do comércio local. “A cada dia que passa, me sinto bem mais revigorada com a energia, o apoio, o carinho que venho recebendo da minha querida cidade. Isso me deixa muito mais forte e resistente para assumir a prefeitura de Porto Velho a partir de janeiro do ano que vem”, disse a juíza.

Ainda no corpo a corpo, a juíza Euma Tourinho, tratou de conversar com os moradores sobre suas propostas dentro de seu Plano de Governo sobre saneamento básico, dos quais água tratada vai ser uma das prioridades. “ Eu morei por muito anos aqui na zona Sul, bem ali perto do Pronto Socorro João Paulo II, por isso conheço a realidade de quem reside nesta região e também através dos meus trabalhos nos bairros com o projeto Justiça Rápida”, ressaltou.

Segundo a juíza o problema da falta de água tratada na zona Sul é grave e existe há vários anos. “De seis em seis meses, neste período por exemplo, os moradores sofrem com a falta de água tratada. Os poços secam e o jeito é carregar galões de água. Isso não pode continuar”, disse determinada a juíza Euma Tourinho.

Mercado Central- dando continuidade em suas andanças pelos quatro cantos de Porto Velho, a juíza Euma Tourinho também esteve, no último domingo, no tradicional Mercado Central.