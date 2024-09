Ieda Chaves incentiva o empreendedorismo social com o “Acredita no Primeiro Passo”

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou, na última quinta-feira (5), do lançamento do Programa Acredita no Primeiro Passo - "Acredita Porto Velho", em cerimônia oficial no Teatro Banzeiros. A iniciativa, do Governo Federal, tem como objetivo principal fortalecer a economia local, impulsionando o crescimento dos microempreendedores individuais (MEIs) inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Ao fazer uso da palavra, a parlamentar, que é uma lutadora e defensora do empreendedorismo social, disse que a oferta vai ajudar as mulheres em situação de vulnerabilidade e também citou os casos de violência e os desafios enfrentados por muitas no dia a dia. "Eu não acredito que uma mulher consiga sair de um estado de violência doméstica, por exemplo, se ela não tem uma renda. É muito difícil, pelo convívio que temos visto, pelas conversas que temos com as pessoas. Então, isso é algo que vai ajudar muito, que se complementa", falou Ieda Chaves.

Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Rondônia, são mais de 94 mil empresas cadastradas como MEI, o que representa uma parcela significativa da nossa economia. Com isso, a deputada elogiou a iniciativa da União e comprometeu-se a promover a ação o quanto for necessário para as pessoas que fazem parte do CadÚnico e recebem o Bolsa Família.

"É necessário para justamente conseguirmos tirar mulheres da vulnerabilidade, porque elas não saem daquela situação por terem filhos pequenos e não terem uma renda para se sustentar. Sabemos que não é só isso, há outras situações também, mas já é um bom começo", reiterou a parlamentar.

Combate à pobreza

O lançamento contou com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. "O programa Acredita é um passo a mais em uma política de combate à fome, possibilitando a superação da insegurança alimentar. Junto com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), apoiamos a geração de renda por meio do emprego e do empreendedorismo para combater a pobreza", explicou o ministro.

Outros dados

A maior parte dos empreendedores (MEIs) atua com Serviços (45%) e Comércio (34%), áreas importantes que contribuem para o desenvolvimento de Rondônia. Em seguida, há cadastros nos setores de Construção, Indústria e Agropecuária, que representam uma parcela menor.

Registros

O evento contou ainda com a presença do prefeito da capital rondoniense, Hildon Chaves, e do representante do Banco da Amazônia (Basa) em Rondônia, Esmar Prado, além de outras autoridades e microempreendedores.