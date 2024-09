Em São Joaquim, Jorginho Mello anuncia medida que vai facilitar exportação da maçã catarinense

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

O Governo do Estado levou boas notícias em benefício dos agricultores da Serra catarinense, durante a 24ª Festa Nacional da Maçã. O governador Jorginho Mello anunciou na abertura do evento, na noite de sexta-feira, 6, que o Estado conquistou a autorização da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para que as maçãs frescas para exportação sejam inspecionadas e certificadas na origem, no polo produtivo de São Joaquim e Fraiburgo, sem ter que passar pelo Rio Grande do Sul.

Também assinou o contrato com a prefeitura que permite à Epagri ampliar o monitoramento agrometeorológico do município e participou do lançamento de dois livros que exaltam a Maçã Fuji da região de São Joaquim.



Após interlocução direta do governador ao Mapa, a Secretaria de Defesa Agropecuária assegurou por despacho que, já na próxima safra (2025), o Ministério enviará seus profissionais para a região de São Joaquim e para Fraiburgo para fazerem a inspeção e certificação das maçãs em Santa Catarina. “A certificação da maçã em Santa Catarina é algo que a população merecia há muito tempo. SC é o estado que produz a melhor maçã do Brasil e até então não podia fazer a certificação da fruta onde ela é produzida”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

A Associação Brasileira dos Produtores de Maçã busca há muito tempo fazer a certificação e inspeção das maçãs em Santa Catarina para exportação. Atualmente, os produtores precisam enviar a fruta para o Rio Grande do Sul para o Mapa inspecionar a carga e certificar. De lá a maçã é enviada para os portos para serem exportadas.

Logística mais eficiente

A Cidasc faz a sanidade dos pomares de maçãs e entendeu a necessidade de defender essa autorização de competência da União, junto com entidades ligadas ao setor. “Isso desonera e muito a questão logística da produção, aumenta a vida útil do produto e portanto o valor comercial dele. Essa era a maior demanda que havia na área da Cidasc na região de São Joaquim e Fraiburgo”, destacou a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.



O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, ressaltou a importância de todos os esforços no campo para fortalecer o setor. “Todo o potencial produtivo da maçã é resultado do trabalho dos nossos agricultores, técnicos e das políticas públicas que levam a maçã para além das fronteiras. Somos campeões nacional na produção da maçã, uma das grandes forças da nossa fruticultura”, afirmou Colatto.

Foto: Reprodução/Secom SC

Ampliação do monitoramento agrometeorológico na Serra

O contrato de prestação de serviços entre a Epagri e a prefeitura de São Joaquim vai permitir que a Epagri/Ciram receba dados de três estações meteorológicas da prefeitura e as disponibilize no Agroconnect. O Agroconnect é uma plataforma gratuita, acessível pela população via Web, com informações agrometeorológicas voltadas ao setor agrícola.



De acordo com o presidente da Epagri Dirceu Leite, essa parceria atende uma demanda do governador Jorginho Mello de monitorar os pontos mais frios do estado. Atualmente, a Epagri conta com 10 estações em São Joaquim. “Quanto mais pontos monitorados, mais vamos conhecer as características climáticas de Santa Catarina. Esta parceria é inédita e com certeza servirá de exemplo para outras, com novos parceiros”, ressalta Dirceu.

Foto: Reprodução/Secom SC

Lançamento de livros sobre a maçã Fuji

O evento contou com o lançamento de dois livros consolidados pela parceria entre a Epagri e o Sebrae/SC, exaltando a Maçã Fuji da região de São Joaquim. A fruta, certificada pela Indicação Geográfica na modalidade Denominação de Origem, está agora também fundamentada histórica e culturalmente pela edição dos livros.



Uma das publicações retrata o trabalho técnico coordenado pela Epagri para delimitação da área da Indicação Geográfica. O outro traz a história de como a maçã Fuji chegou e se consolidou como uma importante fonte de trabalho e renda para toda a região de São Joaquim.



Para o vice-Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/SC, Antônio Marcos Pagani de Souza, os livros representam a conquista de uma história sobre uma das melhores maçãs do mundo, diferente, e que é somente produzida na Serra Catarinense em áreas acima de 1.200 metros de altitude. “Por isso esse esforço do Sebrae e da Epagri para seguir difundindo a história da fruta para todo o país”, diz ele.



A 24ª Festa da Maçã é realizada de 6 e 8 de setembro, pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio de São Joaquim.