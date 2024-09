Governo do Tocantins apoia capacitação de produtores sobre cadeia produtiva da mandioca

A mandioca é uma das principais culturas agrícolas do Tocantins, com grande importância econômica e social, especialmente para pequenos agricultores e comunidades rurais - Foto: Hérica Rocha/Governo do Tocantins

Com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), integrantes da Associação dos Produtores Agrofamiliares de Palmas (Aproagro) participaram nesta sexta-feira, 6, de uma capacitação oferecida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Os participantes tiveram a oportunidade de visitar a sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) do Tocantins, onde discutiram a cadeia produtiva da mandioca.

A mandioca é uma das principais culturas agrícolas do Tocantins, com grande importância econômica e social, especialmente para pequenos agricultores e comunidades rurais. O Tocantins oferece condições favoráveis para o cultivo, graças ao clima tropical e aos solos propícios.

Ao conduzir o encontro, o pesquisador da Embrapa, Gustavo Campos, explicou que os principais desafios da produção no Tocantins incluem a melhoria da produtividade, controle de pragas e doenças, além da introdução de novas tecnologias e variedades de mandioca mais resistentes e adaptadas à região. "A Embrapa tem atuado na transferência de tecnologias, por meio da capacitação de produtores e no desenvolvimento de pesquisas para aumentar a eficiência da cadeia produtiva da mandioca, fortalecendo a agricultura familiar e impulsionando o desenvolvimento econômico regional", destacou.

Também foram discutidas as práticas sustentáveis de manejo, como a rotação de culturas e técnicas de conservação do solo e da água, para garantir a viabilidade da produção de mandioca em longo prazo. O engenheiro agrônomo da Seagro, Thadeu Teixeira Júnior, salientou a relevância da capacitação para o fortalecimento da cadeia produtiva. “A mandiocultura deixou de ser uma cultura de subsistência e passou a ser uma excelente alternativa de negócio, seja para grandes ou pequenos produtores”, enfatizou.

A presidente da Aproagro, Régila Pereira, destacou que os produtores estão em busca de melhorias para expandir a comercialização de seus produtos no mercado de Palmas, competindo com produtos vindos de outras regiões. “Recebemos da Codevasf [Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba] uma casa de farinha e viemos em busca de mais conhecimento para ampliar e melhorar nossa produção, com maior variedade. Buscamos a Seagro, que já nos apoia com a certificação de nossos produtos, para fortalecer parcerias com instituições como a Embrapa e o Senar, visando melhorar nossa produção”, pontuou.

O produtor Raimundo Pereira ressaltou que a capacitação foi um momento enriquecedor. "Nós, produtores, queremos crescer, evoluir e melhorar o que temos. A casa de farinha que recebemos da Codevasf nos motivou a buscar esse aperfeiçoamento. Somos quase 60 associados e todo conhecimento será bem aproveitado e compartilhado com todos", concluiu.

