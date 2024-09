Em Tocantinópolis, Governo do Tocantins encerra 1ª Rota da Fruticultura com apresentação da cultura do cacau

Os participantes conheceram o processamento da quebra do cacau, o sistema de irrigação e fertirrigação; a estufa de secagem do fruto; e o sistema de embalagem para comercialização do cacau - Foto: Keven Lopes/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro) e da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), e parceiros encerraram nesta sexta-feira, 6, a programação da 1ªRota da Fruticulturacom apresentação para produtores, técnicos e participantes sobre a cultura da produção do cacau, na Fazenda Ipê Amarelo, no município de Tocantinópolis, região do Bico do Papagaio. A expedição, que iniciou na última segunda-feira, 2, foi concluída com resultados positivos das ações executadas durante os cinco dias de visita às propriedades de produção de frutas no Tocantins.

A secretária-executiva da Seagro, Lilian Martins, comemorou o sucesso da iniciativa. “Essa é mais uma ação do Governo do Tocantins, juntamente com parceiros e produtores que estiveram repassando os conhecimentos técnicos e o potencial de produção que o Estado possui para o cultivo de diversas frutas. E, assim, encerramos esse evento pioneiro, que teve o intuito de contribuir com o desenvolvimento da fruticultura tocantinense”, destacou.

Na fazenda, os participantes conheceram o processamento da quebra do cacau, sistema de irrigação e fertirrigação, estufa de secagem do fruto e o sistema de embalagem para comercialização do cacau. O gerente da Fazenda Ipê Amarelo, Adelson Reis, explicou que a cultura do cacau possui técnicas peculiares de plantio, mas é promissora. “Com esse plantio, podemos mostrar, ao produtor, que o Tocantins também tem capacidade para a cultura do cacau. É uma planta que demora um pouco para colher os frutos, mas é uma economia duradoura, o que garante retorno dos custos aplicados na lavoura”, ressaltou.

Produção

O município de Tocantinópolis é um dos precursores do plantio da cacaueira, que desponta como referência dessa cultura no Tocantins. A Fazenda Ipê Amarelo cultiva aproximadamente 90 hectares de duas variedades adaptadas ao solo e ao clima da região. A propriedade possui um total de 113 mil pés de cacau, sendo que a expectativa, em 2027, no auge da produtividade alcance de 3,5 mil kg por hectare.

