Secretaria Municipal de Saúde realiza pesagem do Bolsa Família

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), está realizando, durante todo o mês de setembro, a segunda pesagem do Programa Bolsa Família de 2024. Serão quatro pontos de atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, em Ji-Paraná e nos distritos de Nova Colina e Nova Londrina.

“A campanha de pesagem é destinada às famílias que recebem o benefício social Bolsa Família, do Governo Federal. Essa pesagem acontece duas vezes por ano, nos meses de março e setembro, para realização do acompanhamento (peso, altura, estado nutricional, cartão de vacina e pré-natal), e, caso seja necessário, o beneficiário é encaminhado ao médico especialista”, relatou o diretor do Núcleo de Apoio e Informação Bolsa Família (NIBF-Saúde), Oziel Malheiros.

Segundo dados do NIBF-Saúde, na primeira vigência do ano, das 13.123 pessoas cadastradas no programa, 91,18% foram acompanhadas, ou seja, 11.965 pessoas. Para a segunda vigência, são 14.907 pessoas cadastradas e há uma expectativa de atendimento a 95% do público. Os beneficiários do programa devem comparecer ao acompanhamento obrigatório para não perderem o auxílio, pois o não comparecimento pode causar a suspensão e até o bloqueio do pagamento.

A pesagem acontece na sede do NIBF-Saúde, localizada na Avenida Marechal Rondon, ao lado da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), próximo ao Feirão do Produtor Rural Robson Guimarães, e na Academia da Saúde (NASF), no Bairro BNH, ao lado do Centro Desportivo de Lazer Walmar Meira (CEDEL). Nos distritos de Nova Colina e Nova Londrina, a pesagem ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) locais. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

Serviço

Os beneficiários podem obter mais informações sobre o programa e a pesagem obrigatória através do telefone/WhatsApp do Núcleo de Apoio: 3422-7288.