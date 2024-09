Aos micro e pequenos empresários, Juíza Euma Tourinho afirma que vai trabalhar em parceria e integração

A juíza Euma Tourinho, candidata a prefeita de Porto Velho pelo MDB (15), esteve reunida na tarde da última quarta-feira com representantes do Simpi, o Sindicato dos Micro e Pequenos Empresários quando apresentou seu Plano de Governo destacando suas ações para o aumento da economia, desburocratização da máquina pública, incluindo a criação dos conselhos de Governança e Social.

“No meu governo vamos ouvir a sociedade, que vai nos trazer as sugestões e então passaremos desse Conselho Social para o da Governança com técnicos especializados para resolver. Gosto muito citar a palavra integração e parceira e é isso que iremos implantar no nosso governo, a partir de janeiro do próximo ano, se Deus quiser”,

O “Encontro com Candidatos” acontece já há 27 anos. Segundo o presidente do Simpi, “neste ano de 2024, vem com uma configuração diferente, pois estamos gravando vídeos com todos os candidatos, que estão expondo suas ideias para a categoria econômica, tomando por base os pontos que consideramos de vital importância para constar em um programa de governo”, finalizou Leonardo Sobral, do Simpi.