Prefeito Hildon Chaves visita canteiro de obras da nova rodoviária de Porto Velho para acompanhar os avanços

Para acompanhar os avanços das obras da nova rodoviária de Porto Velho, tão aguardada pela população porto-velhense, o prefeito Hildon Chaves em mais uma visita técnica, na manhã desta quinta-feira (5), aproveitou a oportunidade para apresentar o novo terminal rodoviário da cidade para o empresário Mário Gazin, dono do Grupo Gazin.

O prefeito Hildon Chaves fez questão de ir explicando cada detalhe da obra ao empresário Mário Gazin, que demonstrou grande satisfação pelo grande avanço que o município terá com mais uma obra que fechará com chave de ouro, segundo ele, a gestão de Hildon Chaves.

"Recebemos na manhã de hoje a visita do Seu Mário Gazin, dono da rede de loja Gazin, que emprega aproximadamente 2 mil pessoas no nosso estado e externou o interesse de conhecer a rodoviária. A expectativa é de que até o final do ano possamos entregar essa rodoviária que tenho certeza de que toda a população, não só da capital, aguarda ansiosamente", disse o prefeito Hildon Chaves.

OBRAS

De acordo com o engenheiro técnico responsável João Rafael, a obra da nova rodoviária de Porto Velho já está em 80% de conclusão.

“Estamos na parte do embarque/desembarque, sendo realizado o granilite (revestimento de paredes e pisos). O forro de gesso já está quase todo finalizado. Com o telhado todo feito com madeira ecológica, a pintura total já está em fase de finalização. A parte de pavimentação de ‘paver’, já está quase concluída, em 80%, com expectativa de conclusão dos trabalhos dentro do cronograma estabelecido” explicou.

Ainda segundo o engenheiro, a parte de vidraçaria já 100% instalada, já da parte de climatização, aguardando apenas a ligação da energia elétrica pela empresa Energisa para o prédio ficar funcional. A parte de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) já está instalada, e após a aprovação da Energisa para a instalação da rede elétrica para o projeto, a obra já ficará em estado de funcionamento para que todas as empresas se instalem. Por último, é a instalação de louças e metais e de iluminação.

PROJETO

A nova rodoviária de Porto Velho terá 8.457,59 metros quadrados de área construída, 13 plataformas de embarque e desembarque, 26 boxes e agências para as empresas, sala VIP, saguão de espera, praça de alimentação com oito lanchonetes e um restaurante, 11 lojas, área administrativa, fraldário e banheiros.

O projeto foi desenvolvido para valorizar a estética regional e proporcionar um conforto térmico mais adequado ao clima do estado, além de destacar aspectos da natureza local em sua estrutura local, ressaltando os pontos mais atrativos da cultura amazônica. Exemplo disso, é a frente que vai ficar direcionada para a avenida Carlos Gomes, com a sua fachada remetendo ao rio Madeira e com tons amadeirados, que lembram as árvores da região. Para o piso, a representação da seringueira é mais uma menção à valorização da cultura regional amazônica. Já a entrada dos ônibus ficará pela Dom Pedro II e saída pela João Pedro da Rocha.