Em Itapiratins, Governo do Tocantins apresenta aos produtores alternativas para produção de laranja e limão

A produção cítrica é mais uma alternativa de renda no Tocantins - Foto: Keven Lopes/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro) e da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), e parceiros apresentam aos produtores nesta quinta-feira, 5, as tecnologias na produção de citricultura, no projetoNova União Empreendimentos, no município de Itapiratins, na região norte do Estado.

Durante o encontro,a secretária-executiva da Seagro, Lilian Martins, expôs os incentivos do Governo do Tocantins para a produção cítrica, especialmente a laranja e o limão. “Este é um momento de aprendizado muito importante para o incentivo à produção da laranja, sendo mais uma alternativa na nossa agricultura. ARota da Fruticulturapropicia conhecer essa atividade, ao trazer técnicos e profissionais importantes para repassar os conhecimentos necessários a essa alternativa de geração de renda”, ressaltou.

O palestrante e pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Romeu de Carvalho, explicou sobre a produção cítrica, envolvendo o plantio, o manejo e a comercialização da laranja e do limão. “O Tocantins possui clima propício, pois é possível produzir desde que obedecidas as técnicas de manejo do plantio, do solo e da água. A cadeia produtiva da citricultura alcança mais de 95% de consumo de suco no mundo, portanto é uma alternativa viável de produção”, pontuou.

O gerente de Sanidade Vegetal da Adapec, Marley Camilo, enfatizou que, no Tocantins, as condições de produção de citros são propícias, dentre elas a disponibilidade de água e a incidência do sol, ideais para o desenvolvimento desta atividade. “O Tocantins possui um diferencial fitossanitário por não ter a ocorrência das principais pragas que acometem as lavouras, como o cancro cítrico e o HLB. E temos na Adapec um suporte de defesa agropecuária para auxiliar os produtores no desenvolvimento aqui no Estado”, detalhou.

“Iniciamos esse projeto há cerca de dez anos, na produção de laranja, ponkan [tangerina] e limão. Estamos esperando colher a primeira produção da laranja, agora no próximo ano, de março a abril, fruta que é o foco principal do cultivo”, evidenciou um dos sócios do projetoNova União Empreendimentos, Laudemir Marcante.

