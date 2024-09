Defensoria Pública participa de Seminário em Garantia dos Direitos Humanos das Pessoas em Situação de Rua

Na última sexta-feira, 30, a Defensoria Pública do Estado de Rondônia participou do “Seminário Garantia dos Direitos Humanos das Pessoas em Situação de Rua”, organizado pela Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron) no auditório do Tribunal de Justiça do Estado.

O coordenador do Núcleo em Defesa dos Direitos Humanos e da Coletividade (NUDHC), e Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, defensor público Eduardo Borges, representou a DPE-RO no evento, participando da roda de conversa “Os Desafios e Soluções Integradas para a População em Situação de Rua”, juntamente à Procuradora da República Samara Yassine Dalloul, ao Secretário da SEMASF, Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira e representantes do MPE e SEAS, tendo como mediador o juiz Aldarzean Santana da Silva.

Fazendo parte do dispositivo de autoridades, Eduardo Borges elogiou a realização do Seminário. “A iniciativa do Tribunal de Justiça em promover esse seminário é extremamente importante na perspectiva de conferir efetividade às disposições da Resolução 425/20 do CNJ e demais atos normativos afetos à população em situação de rua. A ação articulada entre os Poderes e instituições do Sistema de Justiça é imprescindível para o êxito da agenda”.