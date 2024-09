Mais de 18 mil fraldas são doadas por inscritos na 1ª Corrida do Judiciário

O presidente do Tribunal de Justiça entregou nesta quarta-feira, cerca de 18 mil unidades de fraldas geriátricas e infantis, doadas por inscritos(as) na 1ª Corrida de Rua do Judiciário, para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Famílias (Semasf). A doação será repassada a entidades assistenciais de Porto Velho.

A Corrida do Judiciário é um evento organizado pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TJRO e tem como foco incentivar a prática esportiva e promover a saúde e o bem-estar de servidores(as), magistrados(as) e estagiários(as). Mas o público externo também foi convidado e participará da competição, que está agendada para o dia 22 de setembro. Todos que se dispuseram a participar da prova de rua, de 5 e 10 quilômetros de distância, fizeram as doações.

Foram 562 pacotes de fraldas infantis e outras 107, de geriátricas, arrecadadas no curto período em que 650 pessoas se inscreveram no evento. Os donativos foram recebidos pelo secretário titular da Semasf, Álvaro Luiz Mendonça de Oliveira, que agradeceu ao presidente Raduan pela iniciativa de incentivo à prática esportiva aliada à solidariedade manifestada pelos atletas que fizeram as doações. As fraldas foram armazenadas na Divisão de Material e Patrimônio da Secretaria e serão destinadas a projetos e entidades assistenciais. O TJRO será informado por meio de relatório de prestação de contas sobre a destinação.

Para o presidente do TJRO, a corrida já é um sucesso antes mesmo da largada, pela relevância dessas mais de 18 mil fraldas doadas para aqueles que precisam desse cuidado especial. “A grande vitória é da cidadania e da responsabilidade social, pois, além de promover a saúde do nosso público interno e da comunidade, o Judiciário contribui para que pessoas em vulnerabilidade tenham acesso ao produto de higiene”, afirmou Raduan.

O secretário-geral do TJRO, juiz Rinaldo Forti e o secretário de Gestão de Pessoas do TJRO, Gustavo Nicocelli e servidores(as) também participaram da entrega, em frente à sede do Tribunal de Justiça, na Capital.

Monitoramento

A organização da Corrida tem monitorado a situação crítica da qualidade do ar em Rondônia, por meio de órgãos responsáveis pela fiscalização, com o objetivo de garantir que a competição aconteça ou, se for o caso, seja remanejada para outra data.