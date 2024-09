Ieda Chaves celebra nova sede da AMA-RO e destaca importância do trabalho voluntário

A deputada Ieda Chaves (União Brasil) esteve presente na solenidade de inauguração da nova sede da Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia (AMA-RO), na noite de quarta-feira (4), em Porto Velho. A unidade agora está localizada na rua Anari, 6199, bairro Jardim Eldorado, num espaço com mais conforto e amplo.

Na ocasião, Ieda Chaves relembrou sua trajetória ao lado da AMA-RO e destacou o crescimento e a importância do trabalho realizado por todos os que se dedicam à associação. "Eu conheci lá no início de 2017, quando o prefeito Hildon Chaves passou a fazer a doação de seu salário. E, desde então, a gente tem acompanhado os avanços que já foram conquistados. Então, isso é um motivo de muito orgulho de estar ao seu lado, Nilza Maria [diretora executiva]. De acompanhar esse crescimento", afirmou.

Contente com os avanços já conquistados pela entidade, a deputada também enalteceu os envolvidos no projeto. "Esse trabalho só evolui, só cresce porque elas fazem com tanto amor, todas as voluntárias, inclusive quem não tem filho (s) autista (s). São muitas pessoas que trabalham juntas neste projeto", ressaltou.

Sede própria

Ieda Chaves expressou que há toda uma expectativa na conquista de uma sede própria ainda mais completa, afinal, a unidade ocupa espaço alugado. "Eu tenho certeza de que esse dia vai chegar, de nós termos essa sede própria, com tudo que merece. Isso aqui (nova sede) já é algo gigantesco. Agora, a gente já vê passar um ‘filme’ na cabeça", declarou a deputada.

Ampliação dos atendimentos

A presidente executiva da AMA-RO anunciou uma grande novidade. Agora, a entidade conta com o Núcleo da Saúde que ajuda na ampliação da capacidade de atendimento de 90 crianças, jovens e adultos autistas para 144.

“Graças à parceria com o Instituto Mário Gazin, conseguimos inaugurar um espaço que contará com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e uma sala médica. Essa conquista é de extrema importância para todas as famílias que atendemos. É um marco histórico após 24 anos de espera”, disse Nilza Maria.

Ela também agradeceu o apoio fundamental da Prefeitura de Porto Velho, por meio de Hildon Chaves e, da deputada Ieda Chaves ao longo dos anos

Investimentos já feitos

A parlamentar, no primeiro trimestre de 2024, fez a destinação de uma emenda no valor de R$ 100 mil, que permitiu adquirir equipamentos de informática (notebooks, monitores, mouses, impressoras e smartphones) essenciais para o desenvolvimento das atividades. "Estamos trabalhando juntos para que se possa dar o melhor atendimento possível para essas crianças, adolescentes e até adultos que querem um futuro mais inclusivo e justo.", concluiu Ieda Chaves.