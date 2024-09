Diretor da Ceasa vira presidente da Federação Latino-Americana dos Mercados Atacadistas

O diretor-presidente da Ceasa Paraná, Éder Bublitz, foi eleito presidente da Federação Latino-Americana dos Mercados Atacadistas (FLAMA), que reúne mercados atacadistas de diversos países da América Latina, promovendo o intercâmbio de boas práticas e a modernização do setor.

A escolha do novo líder ocorreu em reunião promovida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), em Santiago, no Chile. O encontro, nesta quarta-feira (4), reuniu representantes do setor de abastecimento para discutir os desafios e traçar um novo plano de trabalho para os mercados atacadistas da América Latina.

De acordo com Éder Bublitz, atual presidente da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento (Abracen), a gestão terá como foco fortalecer a colaboração entre os mercados atacadistas, promover a modernização logística, qualificação dos produtos nos mercados atacadistas, além de desenvolver políticas públicas voltadas à redução do desperdício e ao apoio aos produtores rurais.

Com essa visão, o objetivo é promover o crescimento sustentável do setor e garantir que alimentos de qualidade cheguem a todas as comunidades.

Um grande exemplo do Governo do Paraná é Banco de Alimentos – Comida Boa, da Ceasa Paraná, um projeto que combate o desperdício e garante que alimentos não comercializados, mas próprios para o consumo, cheguem às famílias e instituições em vulnerabilidade. O Banco de Alimentos cresceu significativamente, tornando-se um exemplo de eficiência e responsabilidade social que agora poderá ser replicado em outros países da América Latina.

“Assumir a presidência da FLAMA é uma honra imensa e, ao mesmo tempo, um grande desafio. Nosso objetivo é expandir iniciativas como o Banco de Alimentos, promovendo uma gestão mais sustentável e inclusiva nos mercados atacadistas. A segurança alimentar precisa ser uma prioridade e, juntos, vamos trabalhar para garantir que alimentos de qualidade cheguem a todas as comunidades da América Latina”, afirmou Bublitz.

BANCO DE ALIMENTOS – Responsável pela distribuição de alimentos em larga escala para centenas de instituições, a ideia do projeto surgiu em abril de 2020, logo após a chegada da pandemia da Covid-19. Antes da iniciativa, cerca de 50 toneladas eram desperdiçadas por dia por não serem comercializadas.

A primeira destinação dos alimentos é para as entidades de assistência social. Quase metade deste volume passou a ser reaproveitado. Ao todo, mais de 440 toneladas são doadas por mês, o que representa um volume anual de 5,3 mil toneladas de alimentos. Atualmente, mais de 330 entidades, como casas de longa permanência de idosos, hospitais públicos, casas de recuperação, projetos de contraturno escolar, abrigos, associações de moradores e famílias em situação de vulnerabilidade social, recebem os alimentos.

A iniciativa também conta com a participação do Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen) para a ressocialização de pessoas privadas de liberdade. Elas trabalham no processamento dos alimentos e participam de atividades de capacitação em educação alimentar para, posteriormente, repassarem o conhecimento à comunidade.

A segunda destinação atinge os criadouros de animais, como o Criadouro Conservacionista Onça Pintada, em Campina Grande do Sul, que recebe 29 toneladas por mês . A alta capilaridade do programa, somada aos múltiplos benefícios propiciados, fez com que o Banco de Alimentos Comida Boa fosse apresentado na Organização das Nações Unidas (ONU) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior como um exemplo de iniciativa governamental.

SOBRE A FLAMA– A Federação Latino-Americana dos Mercados Atacadistas (FLAMA) reúne mercados atacadistas de diversos países da América Latina, promovendo o intercâmbio de boas práticas e a modernização do setor. A entidade atua com foco em garantir a eficiência logística, a sustentabilidade e o combate ao desperdício, com o objetivo de melhorar o abastecimento de alimentos e garantir segurança alimentar.