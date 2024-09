Epagri recebe o 25º troféu Onda Verde e se mantém a maior vencedora do Prêmio Expressão de Ecologia

Diretores da Epagri Reney e Célio (ao centro) recebem o troféu Onda Verde. Na foto com o gerente de projetos da SAR/SC Jairo Henkes e o secretário de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, Guilherme Dallacosta (Foto: Editora Expressão)

Em 2024 a Epagri recebeu o 25º Troféu Onda Verde, mantendo-se a maior vencedora do Prêmio Expressão de Ecologia. Nesta 30ª edição dois projetos ganharam a premiação: “Revitalizando a Terra: Agricultura Regenerativa em Ação” e “Terraceamento no Oeste de Santa Catarina: Protegendo o Solo e Armazenando Água”. Ambos são executados pelas equipes da Epagri em propriedades das regiões de Xanxerê e de Chapecó.

A cerimônia de entrega do prêmio foi em Florianópolis no dia 31 de agosto, no Costão do Santinho Resort. Participaram os diretores da Epagri de Ciência, Tecnologia e Inovação, Reney Dorow, e de Desenvolvimento Institucional Célio Haverroth.

De acordo com o presidente Dirceu Leite, esse é um prêmio em que a Epagri tem orgulho de receber, pois vem coroar o trabalho de uma equipe dedicada em buscar soluções para atenuar o efeito da ação humana sobre o meio ambiente. “Esta é a premiação ambiental de maior longevidade ininterrupta do Brasil que temos o privilégio de fazer parte desde o início. Por meio dela, nossos projetos têm um grande alcance e com certeza incentivam outras instituições a replicarem nossas iniciativas”, pontua o presidente.

Revista Líderes de Expressão

Durante o evento, o presidente da editora Expressão e coordenador do prêmio Expressão Ecologia, Rodrigo Coutinho, lançou a segunda edição da revista Líderes de Expressão . O objetivo da publicação é dar visibilidade a lideranças catarinense e mostrar o que está sendo feito em prol do meio ambiente e da sustentabilidade. “A revista traz os cases de sucesso das empresas premiadas. Precisamos multiplicar essas ondas verdes para mitigar os efeitos climáticos”, ressalta Rodrigo.

Foto: Reprodução/Secom SC

O presidente Dirceu Leite é uma das lideranças de destaque na revista. Na entrevista, Dirceu exalta o trabalho de pesquisa e extensão rural da Epagri em iniciativas que preconizam práticas agrícolas mais sustentáveis e economicamente viáveis, a exemplo dos dois projetos premiados este ano.

“Levamos para o campo ações que buscam a conservação do solo e a redução do impacto da erosão hídrica. Conservar o solo é uma premissa importante quando se busca a sustentabilidade e a manutenção da capacidade produtiva por longo período, por várias gerações”, ressalta Dirceu.

Projetos premiados

Agricultura regenerativa

No projeto Revitalizando a Terra: Agricultura Regenerativa em Ação, a Epagri mostra seu trabalho junto à família Aléssio, de Faxinal do Guedes. A família é pioneira na adoção do Sistema Plantio Direto em Santa Catarina e uma referência na produção sustentável de grãos, demonstrando que é possível aumentar a rentabilidade e reduzir o impacto ambiental.

Foto: Reprodução/Secom SC

Os Aléssio quase desistiram do negócio, forçados pela erosão e empobrecimento do solo na propriedade. A família aderiu ao Sistema Plantio Direto e a parceria com a Epagri resultou no aprimoramento de técnicas e desenvolvimento de práticas de conservação do solo, além da diversificação de cultivos. Hoje, são 800 hectares produzindo soja e milho no verão e 300 hectares de trigo no inverno, todos com princípios da agricultura regenerativa .

Confira aqui a íntegra do projeto.

Terraceamento

O projeto Terraceamento no Oeste de Santa Catarina: Protegendo o Solo e Armazenando Água mostra o trabalho que os extensionistas da Epagri desenvolvem de forma coletiva desde 2015 e que resultou na implementação da prática em 22 municípios da região. Os terraços de base larga estão presentes em 1,3 mil hectares de terraços de base larga em 114 propriedades rurais do Oeste catarinense.

Foto: Reprodução/Secom SC

O terraceamento consiste na construção de terraços, que são estruturas de terra posicionadas transversalmente à inclinação do terreno. Esses terraços dividem as rampas, impedindo que a água entre eles atinja quantidade e velocidade capazes de causar erosão. Seu uso deve ser associado a outras práticas conservacionistas, como a proteção de solo por plantas de cobertura, adotada no Sistema Plantio Direto

Controlando a erosão do solo, os terraços são capazes de evitar o assoreamento de cursos d’água e a degradação ambiental. Combatem ainda o aumento dos custos de produção agrícola e a baixa produtividade das lavouras e pastagens, especialmente em eventos climáticos extremos, como enxurradas e estiagens.

Leia aqui a íntegra do projeto premiado.

Sobre o Prêmio

O 30º Prêmio Expressão de Ecologia teve 121 projetos inscritos e 30 vencedores. Foi criado em 1993 pela Editora Expressão, com objetivo de divulgar as principais ações de sustentabilidade e incentivar a replicabilidade dessas iniciativas. Tornou-se a maior premiação ambiental do país no segmento empresarial com reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente. Desde 2021, o Prêmio aceita participações de empresas de São Paulo, além dos três estados da região Sul.

Em trinta anos de realização, o Prêmio Expressão de Ecologia registrou 3.390 cases inscritos, das principais empresas, ONGs, prefeituras e entidades do Sul e, nos dois últimos anos, do estado de São Paulo também. O Prêmio coleciona centenas de inscrições a cada ano e seus eventos de premiação tornaram-se ponto de referência da comunidade ambiental.

Mais informações e entrevistas: Jeferson João Soccol, extensionista rural de Xaxim, (49) 3382-2093

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri, fones: (48) 3665-5407/99161-9596