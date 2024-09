Epagri e Sebrae/SC lançam dois livros sobre a maçã Fuji na abertura da Festa da Maçã em São Joaquim

Um trabalho em parceria entre a Epagri e o Sebrae/SC resultou na edição de dois livros sobre a Maçã Fuji da Região de São Joaquim. O lançamento das publicações será nesta sexta-feira, 6, na abertura da 24ª Festa Nacional da Maçã, em São Joaquim. O evento será às 21h, com entrada franca. Em breve as obras estarão disponíveis para download gratuito no site da Epagri.

A Maçã Fuji da Região de São Joaquim recebeu a Indicação Geográfica (IG) em 2021 na categoria de Denominação de Origem. De acordo com o pesquisador da Epagri/Ciram Angelo Mendes Massignam, as duas obras não falam apenas sobre a maçã Fuji. “Os livros nos contam a história da região de São Joaquim e a trajetória de estudos que a Epagri tem na cultura da macieira”, relata o pesquisador.

A seguir, confira os detalhes de cada publicação.

Indicação Geográfica

Foto: Reprodução/Secom SC

O livro “Denominação de Origem Maçã ‘Fuji’ da região de São Joaquim: caracterização socioeconômica, ambiental e do produto” foi organizado pelos pesquisadores da Epagri Angelo Massignam e Mariuccia De Martin. A obra é de autoria de técnicos da Empresa, professores da UFSC e consultores do Sebrae/SC. A publicação mostra o trabalho técnico coordenado pela Epagri para a delimitação da área da maçã Fuji para a obtenção da IG.

O conteúdo se distribui em 140 páginas e 10 capítulos. Eles trazem informações sobre a área de cultivo, clima, descrição do cultivar e ecofisiologia da macieira. A publicação também aborda as características socioeconômicas e de produção, atributos de qualidade da maçã Fuji em diferentes altitudes, qualidade pós-colheita, especificações técnicas e a identidade visual da IG.

Conforme a pesquisadora Mariuccia, o selo de Denominação de Origem certifica o que já era de conhecimento da cadeia produtiva: a maçã Fuji produzida na Região de São Joaquim é a melhor do mundo. “O livro técnico é um compilado de muitos estudos e das informações que permitiram a obtenção dessa indicação geográfica tão importante”, informa a pesquisadora.

História e cultura

Foto: Reprodução/Secom SC

O livro “Maçã Fuji da Região de São Joaquim: história e cultura” tem como autoras as historiadoras Paola Beatriz May Rebollar e Christina Baumgartem. A obra conta a história da maçã na região, desde os primeiros cultivares plantados até a introdução da maçã Fuji, variedade mais cultivada na região.

O conteúdo está distribuído em 75 páginas. O livro traz informações sobre o território da maçã Fuji, a cadeia produtiva, o futuro da produção e o processo de construção da identidade visual para a indicação geográfica.

Para obtenção do selo de Denominação de Origem, bem como para elaboração dos livros, a Epagri, o Sebrae/SC e a Associação dos Produtores de Maça de Santa Catarina (AMAP) trabalharam em parceria com o setor produtivo e com diversas instituições.

