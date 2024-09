Promovida pelo Governo do Tocantins, 1ª Rota da Fruticultura apresenta inovações tecnológicas na produção de maracujá, em Miracema

Expedição conheceu as tecnologias utilizadas na Chácara Dona Lurdes, no município de Miracema - Foto: Keven Lopes/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro) e da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), e parceiros continuam com as atividades da 1ªRota da Fruticultura. Nesta quarta-feira, 4, a expedição conheceu as tecnologias do maracujá utilizadas na Chácara Dona Lurdes, no município de Miracema do Tocantins.

ARota da Fruticulturatem como objetivo reunir produtores, técnicos e pesquisadores para apresentar a diversidade de frutas produzidas no Tocantins, além de promover a agricultura dos pequenos, médios e grandes produtores, bem como a geração de emprego e renda. Frutas como abacaxi, banana, cacau (que é uma das produções mais recentes), citros, manga, maracujá e melancia, são exemplos do que já é produzido no Estado.

O gerente de Agricultura da Seagro, Francisco Alves Lima, destacou a importância de conhecer e divulgar as tecnologias da produção de frutas. “Hoje[quarta-feira, 4],estamos no município de Miracema aprendendo sobre a cultura do maracujá. Nestes cinco dias, conhecemos e também trocamos experiências sobre as tecnologias para a produção de frutas. É gratificante podermos realizar essa troca de conhecimentos diretamente com os nossos produtores”, ressaltou o gerente.

O proprietário da Chácara Dona Lurdes, José Severino Resende, explicou que a produção de maracujá é rentável. “Iniciamos o cultivo há cerca de dez anos. Na primeira área de plantio, temos 500 mil pés de maracujá; e, na segunda área, temos mil pés. Comercializamos os frutos de aproximadamente 180 pés, por semana, atendendo o mercado de Miracema, Miranorte e Palmas”, salientou.

Nesta quinta-feira, 5, a expedição daRota da Fruticulturachega ao Projeto União, no município de Itapiratins, para conhecer as culturas da laranja e do limão.

