Artistas locais se apresentam nos palcos Alternativo e Sertanejo na Expoacre

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) fez a seleção dos mais de 30 artistas para as apresentações na Expoacre, no Palco Alternativo, no Espaço Cultural do Sebrae e no Palco Sertanejo.

Muitos ritmos foram contemplados nos nove dias da feira, realizada em Rio Branco, desde gospel, rap, rock e forró, até o sertanejo. Nesta quarta-feira, 4, o público pode conferir os shows de Jânio Carlos, Lambada e Cia e Codkake, e na quinta-feira a banda Metal Jacket também se apresenta no Palco Alternativo, a partir das 18h.

Também nesta quarta, no Palco Sertanejo, das 19h a 1h30, a programação ficará por conta da DJ Aldine de Padula, de Gugu do Cavaco, Lurdinha Vidal e Viola, Ferdiney Rios e Banda e de Jadson Santos.

Os integrantes da banda Metal Jacket, Alberto Ferreira (vocal), Bruno Moura (guitarra), Ricardo Costa (baixo) e Bala Paula (bateria), estão animados com o retorno aos palcos da maior feira de negócios do estado.

Banda Metal Jacket se apresenta nesta quinta-feira no Palco Sebrae, na Expoacre, com os clássicos do rock. Foto: cedida

“Já nos apresentamos na Expoacre desde 2016, mas ano passado tivemos problemas com equipamentos no palco e não conseguimos fazer o show. Neste ano, estamos com grandes expectativas no Espaço Cultural do Sebrae, que tem bastante movimentação. Temos a certeza de que o público vai gostar do nosso estilo musical, que engloba canções clássicas do rock”, enfatiza Bruno Moura.

As apresentações musicais dos artistas acreanos vão até domingo, 8, último dia da feira

Confira a programação completa

