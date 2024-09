Fortalecendo a reintegração social, governo de RO entrega certificados de cursos para reeducandos, em Porto Velho

Com o objetivo de estimular a reintegração social e proporcionar habilidades que facilitam a inserção no mercado de trabalho, o governo de Rondônia entregou 84 certificados de conclusão de cursos profissionalizantes para reintegrandos dos regimes aberto, semiaberto, fechado e livramento condicional. A cerimônia aconteceu entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro, em Porto Velho.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado e Egresso (Acuda), promoveu a entrega de certificados dos cursos profissionalizantes de:

Corte e Costura

Massoterapia Ayurvédica

Pacote Office Básico

Aprendizagem em Barbearia

Aprendizagem em Eletricistas de Placas Solares

Curso de Instalação e Manutenção de Ar- Condicionado

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa atua como um agente de transformação social, promovendo assim, a educação e capacitação como pilares fundamentais à concretização de uma reintegração social sólida. “Os investimentos do governo na formação profissional e capacitação dos reeducandos, é uma maneira de assegurar oportunidades de recomeço através da educação”, ressaltou.

ENTREGAS DAS CERTIFICAÇÕES

As entregas dos certificados ocorreram na matriz da Acuda e na sede do Patronato Penitenciário, localizados na Capital. No período da manhã do dia 30 de agosto, ocorreu a entrega de 40 certificados dos masculinos do regime fechado, do curso em Massoterapia Ayurvédica, que aconteceu de 3 de junho a 5 de agosto, com carga horária de 200 horas.

Já no período da tarde do dia 30, ocorreu a entrega das certificações de quatro cursos:

13 certificados – Aprendizagem em Barbearia: realizado de 5 a 28 de agosto, com carga horária de 50 horas

11 certificados – Pacote Office Básico: com carga horária de 60 horas, início em 29 de julho e término em 29 de agosto

11 certificados – Curso Básico de Instalação e Manutenção de Ar-Condicionado: carga horária de 60 horas, com início em 15 de julho e término em 9 de agosto

9 certificados – Aprendizagem em Eletricista de Placas Solares: realizado de 5 a 21 de agosto, e carga horária de 28 horas

As certificações encerraram no dia 2 de setembro, com a entrega de 10 certificados às reeducandas do regime fechado feminino, que realizaram o curso de Corte e Costura, com carga horária de 50 horas; duração de 12 a 29 agosto.

Para o secretário da Sejus, Marcus Rito, a formação oferece aos apenados, as ferramentas necessárias para que possam se manter na sociedade de forma digna e produtiva no pós-cumprimento de pena, e os cursos são um fator necessário nesse processo.