Centro de Convivência do Idoso suspende atividades diante da fumaça em Porto Velho

A cidade de Porto Velho foi gravemente afetada pela densa fumaça proveniente das queimadas na Amazônia, que cobriu o céu e trouxe preocupação para a saúde dos moradores. Em resposta a essa situação crítica, o Centro de Convivência do Idoso (CCI) anunciou a suspensão de suas atividades a partir do dia 4 de setembro (quarta-feira), como medida preventiva para proteger a saúde dos idosos que frequentam o local.

As atividades suspensas incluem hidroginástica, educação física ao ar livre, a festa de salão realizada às sextas-feiras, entre outras. A decisão foi tomada para evitar que os frequentadores do CCI sejam expostos aos riscos respiratórios agravados pela poluição do ar, que atinge níveis prejudiciais à saúde, especialmente para a população idosa, que é mais vulnerável a problemas respiratórios.

O CCI permanecerá com suas atividades suspensas até que as condições climáticas de Porto Velho voltem ao normal, permitindo um ambiente seguro para a prática das atividades físicas e de lazer dos idosos. A retomada das atividades será anunciada assim que a qualidade do ar melhorar e as autoridades competentes julgarem seguro o retorno às atividades ao ar livre.

As autoridades locais estão em alerta e monitorando a situação, orientando a população a evitar esforços físicos intensos ao ar livre e a utilizar máscaras de proteção ao sair de casa. O bem-estar dos idosos do CCI é a prioridade neste momento, e todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para garantir que eles possam voltar às suas atividades com segurança assim que possível.