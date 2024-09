Prefeitura de Porto Velho abre chamamento público para locação de imóvel para instalações temporárias da UPA Leste

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), lançou o Edital de Chamamento Público Nº 04/2024, que visa a locação de um imóvel comercial em área urbana. O objetivo é atender as necessidades temporárias de acomodação das instalações da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Leste.

O edital foi republicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 2 de setembro de 2024.

O processo de locação será regido pela Lei Federal Nº 14.133/2021, que estabelece as normas de licitação e contratos administrativos. O imóvel a ser locado deverá atender aos critérios técnicos e demais condições mínimas estabelecidas no edital, garantindo que a UPA Leste possa operar com a eficiência e segurança necessárias para o atendimento à população.

Interessados em participar da seleção têm o prazo de 10 dias corridos, contados a partir da data de publicação no Diário Oficial, para enviar suas propostas. O prazo final para o envio é até às 23h59min do dia 12 de setembro de 2024.

As propostas devem ser enviadas exclusivamente por e-mail, para o endereço [email protected], em um único arquivo PDF, identificado como “À SEMUSA – Proposta para Locação de Imóvel UPA LESTE”.

O edital completo, com todos os requisitos e anexos, pode ser acessado aqui.