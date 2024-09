Mariana Carvalho apresenta propostas para Porto Velho seguir avançando, durante entrevista

Durante entrevista ao programa Rede Clube Cidades Notícias, na rádio Band FM, a candidata a prefeita Mariana Carvalho voltou a apresentar suas propostas, destacando ações para a saúde e a educação, além de apresentar algumas de suas realizações enquanto deputada federal e vereadora da capital.





Ela iniciou a entrevista falando da saúde. “Sou médica e sei dos desafios da saúde. Na nossa futura gestão, vamos implantar a Carreta da Saúde e também a Saúde Itinerante, para que a gente possa levar atendimento a todos os portovelhenses. Pretendo também ampliar o Programa Saúde da Família, chegando a 100% da estratégia da saúde da família, valorizando os nossos agentes comunitários. Também vamos trabalhar em parceria com o Governo do estado e a bancada federal, para que haja mais recursos, inclusive para a implantação de novas unidades”.





Para reduzir as filas e facilitar o atendimento, a candidata disse que pretende utilizar a tecnologia. “Acredito que podemos usar a tecnologia a nosso favor. Interligando todas as unidades básicas de saúde para que a gente possa dar um acesso mais rápido ao portovelhense, para que ele saiba onde buscar esse atendimento, onde encontrar o exame, o médico que ele precisa, através do aplicativo”.





Mariana Carvalho afirmou que sua gestão pretende utilizar a tecnologia na estratégia de saúde da família. “Nossa meta é que o remédio chegue na casa de quem precisa. Assim, aqueles pacientes que já têm uso de medicamentos contínuos, têm uma condição de receber o remédio dentro da sua casa, com o uso de uma plataforma digital”.





Educação





O tema seguinte foi a educação, com a candidata respondendo sobre a qualidade de ensino e a capacitação dos professores. “Reconhecemos a importância fundamental do profissional de educação, na formação das crianças e jovens. Um dos nossos principais pontos será a criação de uma remuneração especial para os professores que atingirem metas educacionais previamente já estabelecidas. Na formação, hoje a prefeitura de Porto Velho já tem uma parceria com a Faculdade Católica e com a Universidade Federal, mas entendemos que precisamos também abrir mais oportunidades para os nossos professores, com ampliação de vagas para mestrado e doutorado”.





Sobre a necessidade de garantir a segurança nas escolas, Mariana ressaltou que “vamos ampliar o uso de tecnologia com câmeras e assim também fazer com que a gente tenha suportes na segurança pública. Hoje, dentro de Porto Velho, já existe um estudo de um possível guarda municipal e também que a gente tenha o bico legal”.

Saneamento





Em relação ao saneamento básico e água tratada, a candidata observou que “hoje é uma responsabilidade do Governo do Estado (água tratada e esgoto), mas eu pretendo como prefeita, desde o primeiro dia do mandato, trabalhar firmemente com o Governo, para que a gente possa resolver esse problema do saneamento básico e da água tratada para nossa capital. Da mesma forma, quero investir na gestão de resíduos sólidos, ampliando a coleta seletiva e também promovendo o tratamento. Assim, vamos reduzir o impacto ambiental e melhorar também a qualidade de vida da população”.





Rodoviária





As obras da nova rodoviária, que estão em fase de conclusão, também foram tema da entrevista. Mariana Carvalho, enquanto deputada federal, destinou R$ 22 milhões, garantindo a metade do investimento necessário. “A nova rodoviária era um sonho de todos os portovelhenses e como deputada federal, lutei para que a gente pudesse regularizar aquela área, para assim poder trazer recursos para essa obra tão importante. Ali era uma imagem muito ruim para as pessoas quando chegavam na capital. A rodoviária, a porta de entrada da nossa cidade, será uma das mais bonitas do país”.





Creches





Um dos desafios de Mariana Carvalho será o de aumentar o número de vagas em creches. “Vou trabalhar para a ampliação de creches para que a gente possa atender toda a demanda. Inclusive, fazendo estudos para ver quais as regiões mais precisam e também a necessidade de creches noturnas na nossa capital”.





Mulheres





Mariana também abordou o tema da violência contra as mulheres. “Tenho essa responsabilidade de poder ser a primeira mulher prefeita de Porto Velho. Terei a oportunidade de ter esse olhar com a sensibilidade, o amor, o carinho e o cuidado por nossas mulheres. Vamos oferecer um atendimento preferencial para mulheres em situação de violência doméstica e inseridas nos serviços psicossociais, em programas de habitação, de interesse social. Da mesma forma, vamos criar em Porto Velho a casa do acolhimento para também oferecer um tratamento humanizado”.





Mobilidade urbana





Questionada sobre a mobilidade, Mariana Carvalho respondeu que “quero trabalhar para tirar essas carretas do meio do centro da cidade, criando um anel viário. Esse anel viário é de extrema importância para que a gente possa fazer com que o fluxo ande, ajude a mobilidade urbana, diminua também os acidentes dentro da cidade e ajude na economia.





Segurança





Mariana afirmou que pretende ampliar a parceria com o Governo do Estado para aumentar as câmeras de monitoramento. “Vamos seguir ampliando a iluminação pública, que ajuda a reduzir a criminalidade. E da mesma forma, também pretendo fazer que Porto Velho haja o Bico Legal, que é um trabalho em parceria também com a Polícia Militar e tem hoje o estudo já na Câmara de Vereadores para criação da Guarda Municipal, que é algo que precisa ser muito discutido e debatido para ajudar e aumentar a segurança da população de Porto Velho”.