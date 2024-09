Caminhadas da Natureza de setembro terão cultura, gastronomia e belas paisagens

Com a chegada de setembro, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), em parceria com as prefeituras, oferece uma agenda cheia de eventos ligados às Caminhadas da Natureza, iniciativa que tem como objetivo promover o turismo rural no Estado por meio da atividade física em grupo. Durante este mês, há 10 etapas do projeto confirmadas e mais uma prevista em municípios de diversas regiões do Paraná, que acontecem sempre aos domingos, e cujos interessados devem efetuar a inscrição online, pelo site Ecobooking.

As inscrições são gratuitas, porém há custos específicos dentro de cada evento, especialmente relacionados à alimentação. Nas páginas de cada caminhada, é possível conferir preços e outras recomendações dos organizadores.

O primeiro evento de setembro está marcado para o próximo domingo (8), em Quitandinha, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), onde ocorre o Circuito Caminho das Tropas , das 7h às 12h. O trajeto de quase 12 quilômetros é considerado de nível intermediário e percorre principalmente estradas rurais, mas também trechos de trilhas, plantações e áreas de mata. Até a manhã desta quarta-feira (4), 227 das 1.000 vagas disponíveis já foram preenchidas.

O dia 15 será o mais movimentado de setembro, com 7 caminhadas programadas em diferentes regiões. Em Castro, nos Campos Gerais, o Circuito Terra Nova já tem mais de 200 inscritos para 350 vagas. O percurso de 15 quilômetros passa pela colônia de mesmo nome, por onde os participantes poderão admirar a natureza, propriedades agrícolas e as casas dos primeiros colonos alemães que povoaram a região.

Em Guarapuava, no Centro-Sul, a caminhada será na Colônia Entre Rios e até a manhã desta quarta contava com quase 350 participantes confirmados. A saída será no Parque Recreativo Jordãozinho, onde será oferecido um café da manhã, e avança por 12 quilômetros de passeio moderado em meio a cachoeiras, rios e lagos e terminando com um almoço por adesão.

Para quem é ou estará no Noroeste do Estado no meio do mês, haverá a 6ª edição do Circuito Margens do Pirapanema , em Itaguajé, que percorrerá as margens do rio de mesmo nome ao longo de canaviais, propriedades particulares e matas nativas com grande presença de animais silvestres. O passeio também inclui um almoço e passagem pro uma feira de agricultores familiares.

A Caminhada da Palmeira Juçara , em Quedas do Iguaçu, na região Oeste do Estado, terá um café da manhã com produtos a base da planta como grande atrativo. O percurso de 11 quilômetros passará por plantações de palmeiras, além de incluir um trecho com vista para a Usina Hidrelétrica Salto Osório.

Rio Negro, no Sul do Paraná, sedia a Caminhada da Fazendinha . Organizada pela Associação de Moradores da Fazendinha, ela inclui café da manhã e almoço colonial, além de venda de produtos locais. A concentração será a partir das 7h30, com largada às 8h para o percurso de 12 quilômetros.

Com saída na Igreja Matriz, a 3ª Caminhada na Natureza de São Jerônimo da Serra , no Norte do Estado, tem como principais atrativos as terras indígenas da região, o que inclui paisagens naturais e grandes cachoeiras ao longo dos seus 12 quilômetros de extensão.

Na RMC, a 11ª edição da Caminhada na Natureza de São José dos Pinhais terá 11 quilômetros de passeio pelo no Circuito Taquaral/Rota das Colônias. A concentração e saída acontecerão no Salão da Capela Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, em frente a Escola Lilian Viana, na Campina do Taquaral. Até o momento, até a manhã desta quarta-feira havia 222 pessoas confirmadas.

No dia 22, Pontal do Paraná recebe o Circuito Colônia Pereira . O percurso na área rural do município do Litoral tem exatamente 10 quilômetros, com saída no CTG Desgarrados do Pago, a partir de onde os participantes conhecerão trilhas e propriedades rurais em meio à mata atlântica. No mesmo dia, também está previsto o Circuito Cachoeira do Índio, em São Tomé, na região Noroeste, ainda a ser confirmado pelos organizadores ( acompanhe as atualizações pelo site ).

A programação de setembro será encerrada com o Circuito Cogumelo Champignon , em Tijucas do Sul, na RMC. Serão cerca de 10 quilômetros de passeio circular, com largada e chegada no Espaço Criativo Sabiá Laranjeira, na estrada Marcelino Champagnat, onde também será promovida uma feira de produtos locais.

PROJETO –As Caminhadas na Natureza existem desde 2007 como uma política pública da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e executada pelo IDR-Paraná. Além de valorizar a cultura local, o turismo rural se solidifica como mais uma fonte de renda para as famílias envolvidas na atividade. Em 2023, 97 circuitos das Caminhadas da Natureza atraíram 63 mil pessoas, que injetaram cerca de R$ 1,6 milhão na economia das cidades.

De maneira geral, todas as caminhadas possuem pontos de água, banheiros disponíveis, carros de apoio, cadernetas para carimbo no final do percurso e os serviços de café da manhã, almoço e feira de produtos da agroindústria familiar e artesanatos. O IDR-Paraná e as prefeituras ajudam a organizar os roteiros e promover os circuitos, o que ajuda a potencializar a economia de pequenas propriedades rurais das cidades envolvidas. O projeto também tem apoio da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná.

Confira o calendário completo das Caminhadas na Natureza de setembro no Paraná:

Dia 8

Quitandinha: Circuito Caminho das Tropas

Dia 15

Castro: Circuito Terra Nova

Guarapuava: Caminhada na Natureza na Colônia Entre Rios

Itaguajé: 6ª Caminhada Circuito Margens do Pirapanema

Quedas do Iguaçu: Caminhada da Palmeira Juçara

Rio Negro: Caminhada da Fazendinha

São Jerônimo da Serra: Rotas das Terras Indígenas

São José dos Pinhais: 11ª Caminhada na Natureza – Circuito Taquaral / Rota das Colônias

Dia 22

Pontal do Paraná: Colonia Pereira

São Tome: Circuito Cachoeira do Índio (a confirmar)

Dia 29

Tijucas do Sul: Circuito Cogumelo Champignon