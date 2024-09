Ipam conclui o II Seminário Municipal de Previdência do Município de Porto Velho-RO

O II Seminário Municipal de Previdência do Município de Porto Velho teve início na última quarta-feira (28), e foi realizado no auditório do Instituto Federal de Educação (Ifro), na avenida Calama, com o objetivo de tratar de questões relacionadas à educação previdenciária.

“Este é um evento de grande importância para os servidores, pois demonstra o compromisso com a transparência, com o diálogo e com a apresentação da real situação do Instituto, além de oferecer uma perspectiva sobre o futuro,” destacou Ivan Furtado, diretor-presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município (Ipam).

O evento contou com a participação de palestrantes renomados que abordaram os tipos de benefícios, as regras vigentes, esclareceram dúvidas e forneceram diversas instruções sobre os temas discutidos. Temas relevantes como aposentadorias voluntárias, reforma da previdência, planejamento previdenciário e aposentadoria de pessoas com deficiência (PcD), entre outros, foram abordados na quarta-feira (28) e quinta-feira (29).

AUDIÊNCIA

Na sexta-feira (30), ocorreu a II Audiência Pública, apresentanado os resultados alcançados pelo Ipam. Em seguida, abriu-se um espaço para perguntas e propostas, permitindo que os servidores participassem das decisões que visam fortalecer ainda mais o Instituto.

“O objetivo da Audiência Pública é promover a educação previdenciária e informar os servidores sobre a situação atual do Instituto, tanto do ponto de vista atuarial quanto de investimentos, garantindo que o Ipam esteja preparado para sustentar as aposentadorias e pensões atuais e futuras,” explicou Orisvaldo Bezerra, coordenador de Previdência.

Segundo ele, com a realização do II Seminário e da II Audiência Pública, além da conclusão do Censo Previdenciário 2024, o Ipam fica apto a ser certificado pelo Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme a Portaria nº 185/2015 do Ministério da Previdência Social (MPS).

DIÁLOGO

Ivan Furtado enfatiza que o Ipam tem mantido um diálogo aberto com os servidores e a sociedade civil, entendendo que somente por meio da cooperação mútua é possível identificar as melhores soluções para as demandas que surgem.

“As opiniões, críticas construtivas e sugestões são fundamentais para a construção de um sistema cada vez mais robusto e alinhado com as reais necessidades dos servidores. Esperamos que o encontro, além de produtivo, inspire novas ideias e fortaleça nosso compromisso coletivo com os servidores,” pontuou.

Tanto o Seminário quanto a Audiência Pública foram voltados para os servidores da Prefeitura de Porto Velho e para a sociedade civil.