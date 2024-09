Caminhada na zona Leste confirma adesão a candidatura de Euma Tourinho prefeitura da Capital

“Não tenho palavras pra descrever o sentimento que tive, a alegria, a emoção em participar deste evento. Uma caminhada, onde pude sentir a cada abraço, cada aperto de mão, cada palavra de carinho e apoio que recebi de moradores da zona Leste, durante uma caminhada junto com apoiadores”, disse emocionada a candidata a prefeita Euma Tourinho, do MDB 15.

A caminhada com apoiadores aconteceu no último final de semana, sábado pela manhã e contou com a adesão de centenas de novos apoiadores. Euma Tourinho percorreu as principais vias da região, onde ouviu a comunidade, conversou com cada morador, recebeu elogios por suas propostas de seu Plano de Governo.

A juíza Euma também conversou com alguns moradores da zona Leste, explicando sobre seu projeto para água tratada, saneamento básico e principalmente a criação da Guarda Armada Municipal, além da criação do Núcleo de Combate a Corrupção.