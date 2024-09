SP prorroga inscrições para levar empresas à Womex, feira musical na Inglaterra

Worldwide Music Expo (Womex), na Inglaterra, uma das maiores feiras do mundo da indústria musical

O Governo de São Paulo levará uma comitiva com até 10 empresas paulistas para a Worldwide Music Expo (Womex), na Inglaterra, uma das maiores feiras do mundo da indústria musical. A missão empresarial, que acontece entre 23 e 27 de outubro, será realizada pelo CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

As empresas interessadas devem consultar o regulamento do programa e se inscrever pelo site da InvestSP até 13 de setembro. Além de incentivar a troca de conhecimentos, o CreativeSP busca promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda na indústria cultural.

