Pecuária de Santa Catarina é destaque na Expointer e conquista 55 premiações de animais

Foto: Will Nieckarz / SAR

A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) e a empresa vinculada Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) participaram da 47ª Expointer 2024, em Esteio/Rio Grande do Sul, com espaço da Casa do Produtor Catarinense. Santa Catarina também foi destaque com a premiação de 55 animais entre bovinos, zebuínos, equinos, ovinos e caprinos. A feira foi realizada de 24 de agosto a 1º de setembro.

O secretário de estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, enfatiza o importante desempenho de Santa Catarina na Expointer. “Nossos pecuaristas estiveram em evidência com o intenso trabalho na genética e desempenho de excelência dos animais, em premiações importantes e de destaque na Expointer”, disse Colatto. O secretário ressaltou ainda o apoio da SAR ao estado vizinho. “A parceria entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul é fundamental para a retomada do Agro gaúcho, juntos somos referência do setor agropecuário no Brasil. As políticas públicas e ações conjuntas fomentam e impactam positivamente o agronegócio dos estados do sul”, enfatiza.

Colatto ampliou os debates do setor em reuniões com líderes e produtores, destacando a relevância do trabalho de técnicos e extensionistas do segmento agropecuário de Santa Catarina. Junto com a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, também participou do Encontro de Líderes do Agronegócio coordenado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina (Faesc), com a participação do presidente José Zeferino Pedrozo.

Premiação

O potencial genético da pecuária de Santa Catarina ficou evidenciado, entre os Grandes Campeões da 47ª Expointer 2024. Foram premiados 55 animais catarinenses: Ovinos, Caprinos, Bovinos, Zebuínos e Equinos. Das raças: Texel, Ile de France, Suffolk, Santa Inês, Crioula, Lacaune, Hampshire Down Naturalmente Colorido, Boer, Chalores, Hereford, Simbrasil, Simental, Jersey, Nelore, Nelore Pelagens, Brahman e Campeiro; das cidades de Iomerê, Vargeão, Porto União, Mafra, Irani, Galvão, Ouro, Chapecó, Vargem Bonita, Governador Celso Ramos, Lages, Papanduva, Major Vieira, Água Doce, Nova Veneza, Gravatal, Pouso Redondo, Bandeirante, Tijucas, Capão Alto, Camboriú e Tunápolis.

A Expointer

A feira contou com 2.067 expositores, sendo 413 empreendimentos da agricultura familiar. Este ano estiveram inscritos 280 animais catarinenses e mais de cinco mil de diversas raças de todo Brasil e países do Mercosul. O evento contou também com a exposição de máquinas agrícolas e novidades do setor. Foram contabilizados mais de 662 mil visitantes, que prestigiaram exposição, concurso, desfile e leilão de animais, comércio de produtos do agronegócio, encontros técnicos e inovações para o campo. Contou também com uma extensa cadeia do Agro brasileiro e da América Latina: extensionistas, técnicos agrícolas, representantes de entidades, autoridades, secretários de agricultura, expositores, agricultores e produtores brasileiros e do exterior