Oficina da Epagri usa tinta natural para pintar casa de agricultor em São Bento do Sul

Casa dos Muehlmann recebeu a tinta natural e agora está mais bonita – Foto: Divulgação / Epagri

Terra, cola, água, mobilização da comunidade e orientação da Epagri. Bastou isso para transformar a fachada da residência dos agricultores Tiago e Daniela Muehlmann, que agora está mais bonita.

A casa, que fica no Bairro Rio Vermelho Povoado, em São Bento do Sul , foi pintada usando a técnica Cores da Terra. A pintura ocorreu durante uma oficina sobre o tema, promovida pelo escritório da Epagri no município.

Além de embelezar a residência, a ação serviu para divulgar a prática de confecção e uso de tintas a partir das diferentes cores de solos, conta Rogério Pietrzacka, extensionista da Epagri no município. Ele explica que as tintas Cores da Terra são feitas de elementos simples, que podem ser encontrados na propriedade ou adquiridos a preços acessíveis. Os diferentes tons de solos utilizados na mistura definem a cor final da tinta.

Renovação do ambiente

O agricultor Tiago conta que já havia trabalhado com a tinta natural e o resultado foi animador. “Precisando reformar a casa, resolvi aplicar aqui também, através desse projeto da Epagri, que é sempre bem-vindo, pois reúne as pessoas do campo e oferece algo novo para o nosso ambiente do dia a dia”, relata.

Rogério destaca ainda as qualidades das Cores da Terra, que vão muito além do aspecto ambiental, por se tratar de um pigmento natural. Ele lembra que a técnica pode servir como fonte de renda extra para agricultores, já que pode ser aplicada em artesanatos e outros produtos. Ele acrescenta o caráter social da iniciativa, que visa empoderar o público do meio rural, sobretudo jovens e mulheres, promovendo atividades que aprimoram o ambiente onde vivem e trabalham.

Como fazer

O primeiro passo para fazer as Cores da Terra é observar a propriedade rural, com objetivo de coletar solos de diferentes tonalidades, que podem variar entre vermelho, amarelo e cinza, entre outros tons. O solo deve ser secado, triturado até virar um pó fino, e enfim peneirado.

Após peneirado, o pó é misturado com água, para dissolver a argila e liberar o pigmento. O próximo passo é adicionar a cola, que vai garantir a adesão da tinta à superfície onde é aplicada.

Para pintar a casa dos Muehlmann, Rogério misturou duas medidas de pós de cerca de 300 gramas cada, duas de água e uma de cola. A mistura deve ser homogeneizada até se obter uma tinta consistente.

O extensionista conta que a tinta natural oferece um acabamento rústico e natural, que valoriza as características originais das construções. “Além disso, é uma alternativa ecológica à tintas naturais, que muitas vezes contém substâncias químicas prejudiciais”, finaliza.