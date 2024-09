Obras de construção do Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia avançam em Porto Velho

A construção do Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, em Porto Velho, está em andamento e representa mais um avanço para a segurança pública desenvolvido pelo governo do estado. Sob a supervisão da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), o projeto visa criar um ambiente moderno e seguro para a formação dos bombeiros militares.

O Centro de Ensino está sendo construído com uma infraestrutura robusta, que inclui área administrativa, salas de instrução, banheiros e alojamentos com sanitários integrados, além de uma sala dedicada ao armazenamento de materiais e equipamentos essenciais. Entre os destaques da obra está o auditório, com capacidade para 200 pessoas, projetado para receber palestras, seminários e treinamentos, de modo a garantir que os profissionais estejam sempre atualizados e preparados para os desafios do dia a dia.

Com investimento de R$ 8.685.940,99 (oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), a obra apresenta 65,27% de execução, evidenciando o empenho do governo de Rondônia para melhoria das condições de trabalho e capacitação dos bombeiros. Este novo espaço oferecerá formação de qualidade superior, e também reforçará o engajamento do estado na garantia da segurança da população.

De acordo com o governador do estado, Marcos Rocha, investir na capacitação e condições de trabalho dos bombeiros é promover a segurança de todos os rondonienses. “O novo Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia representa um marco na nossa gestão, pois reforça as ações do governo para garantir que nossos profissionais estejam sempre preparados para proteger a população. Este é mais um avanço importante na construção de um estado mais seguro”, disse.

Equipe de fiscalização da Seosp atuando na obra

Segundo o titular da Seosp, Elias Rezende, a equipe da secretaria está acompanhando de perto cada etapa do projeto. “Estamos empenhados em assegurar que a obra seja concluída no prazo estabelecido, assegurando que a obra avance conforme o planejado e com qualidade”, concluiu.

O Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia reafirma o compromisso do governo estadual em investir nos profissionais dedicados ao combate de incêndios, resgates e salvamentos de vidas. Com a conclusão da obra, os bombeiros estarão mais preparados para responder de forma rápida a emergências e situações de risco.