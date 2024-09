Etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica no IFRO Calama começa nesta terça-feira (3(

Será realizada nos dias 3 e 4 de setembro, terça e quarta-feira, a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Calama. A competição será classificatória para a fase nacional. De acordo com o Coordenador Estadual da OBR, Rafael Pitwak, o objetivo da competição é colocar o estudante em contato com tecnologias que abrangem as áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, com metodologias que consideram conhecimentos interdisciplinares, envolvendo diversas áreas de estudo e desenvolvendo autonomia e protagonismo aos alunos, como também o exercício de atuação em equipe.

Nessa fase, participam estudantes de diversos campi e também de diversas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio. Segundo Pitwak, houve um salto de 16 para 41 equipes inscritas, sendo que o IFRO já participou algumas vezes da etapa nacional. A OBR busca descobrir novos talentos e as competições acontecem nas modalidades teórica e prática que envolvem a robótica e inteligência artificial com os assuntos das aulas na criação de soluções práticas e tecnologias de ponta, proporcionando aos alunos a participação de forma divertida e competitiva.

Os estudantes também concorrem a prêmios como medalhas, certificados e até bolsas do Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia (CNPq), vagas em instituições públicas e minicursos, conforme a modalidade da participação. Na modalidade teórica, os estudantes participam de provas em três níveis, com a temática da Robótica, a partir de conceitos do currículo escolar básico, envolvendo ciências, matemática e linguagens. Nas modalidades práticas, os alunos usam a criatividade e constroem robôs que podem ter variadas finalidades e desafios.

São três áreas: Robótica de resgate, em que deve ser construído um robô que ultrapasse um desafio sem a intervenção humana; Robótica artística, que podem ter apresentações de dança, música, mágica, entre outros; e Robótica virtual, com a produção de um vídeo que apresente um robô que possa competir em provas simuladas de resgate.

As melhores equipes de cada estado participam da etapa nacional que ocorre todo ano em alguma cidade diferente. Estão previstas as etapas virtuais: de 4 a 8 de novembro ao vivo no Youtube; e presenciais: de 11 a 17 de novembro em Goiânia (GO).

Serviço

Etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR)

Datas: 3 e 4 de setembro de 2024

Local: IFRO Campus Porto Velho Calama

Endereço: Av. Calama, 4985 – Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho, RO Programação

Dia 3/9:

08h30: Credenciamento

10 h: Reunião com líderes de equipe

14 h: Cerimônia de Abertura

15 h – 18 h: Primeira Rodada

Dia 4/9:

8 – 17 h: Segunda e Terceira Rodadas e Apresentação Artística

18 h: Cerimônia de Premiação e Encerramento

Observação: a programação está sujeita a alterações conforme o número de equipes inscritas ou conforme a necessidade da organização. Informações: Telefone: (69) 99256-6636.

Com informações do site da OBR. https://obr.robocup.org.br