Campanha de vacinação contra gripe para grupos prioritários começa nesta terça-feira (03), em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inicia na terça-feira (3) a Campanha de Vacinação Contra a Influenza na Região Norte. A iniciativa, promovida pelo Ministério da Saúde, busca prevenir a gripe na região amazônica, especialmente as afetadas pelas queimadas. A campanha se estenderá até o dia 26 de outubro, com as vacinas disponíveis em todas as unidades de saúde da zona urbana e rural da capital.

Os locais e horários de funcionamento das unidades de saúde na capital podem ser conferidos neste link.

GRUPOS PRIORITÁRIOS

A vacina trivalente é direcionada principalmente para reduzir complicações, internações e mortalidade associadas às infecções pelo vírus da influenza.

Os grupos prioritários para esta fase da vacinação incluem:

- Idosos com 60 anos ou mais de idade;

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

- Gestantes;

- Puérperas;

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade;

- Trabalhador da saúde dos serviços públicos e privados;

- Professores dos ensinos básico e superior;

- Povos indígenas;

- Pessoas em situação de rua;

- Profissionais das forças de segurança e salvamento;

- Profissionais das Forças Armadas;

Os grupos prioritários como pessoas com comorbidade, profissionais de educação, saúde, forças armadas, de segurança e salvamento precisam apresentar a comprovação de tal situação.

NOVA DOSE OBRIGATÓRIA

Indivíduos que já receberam a vacina contra a gripe neste ano devem tomar uma nova dose, desde que haja um intervalo mínimo de 30 dias entre as duas aplicações, conforme explica a coordenadora da Divisão de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes. "É uma nova campanha, e todos os grupos prioritários devem buscar o imunizante para prevenir o adoecimento", reforçou.

ESTRATÉGIA PARA O NORTE

Esta é a segunda vez que o Ministério da Saúde antecipa a vacinação na região Norte devido à sazonalidade da gripe durante o inverno amazônico, que ocorre no final do ano. Em 2024, as queimadas e o consequente aumento das doenças respiratórias também foram fatores considerados.

A Semusa disponibiliza 38 unidades de saúde para a vacinação em Porto Velho, tanto na área urbana quanto na rural.

Para receber a vacina, é necessário apresentar o cartão do SUS ou CPF, pois o registro será feito diretamente no sistema de informação, com os dados sendo enviados à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e disponibilizados na Carteira Nacional de Vacinação Digital no Conecte-SUS.